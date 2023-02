Lőfegyverrel sebesítettek meg egy rendőrt Észak-Írországban - videó

Lőfegyverrel sebesítettek meg egy rendőrt szerda éjjel egyelőre ismeretlen tettesek az észak-írországi Omagh városában.



A szolgálaton kívüli rendőrt, akit egy sportlétesítménynél ért a támadás, a hatósági tájékoztatás szerint válságos, de stabil állapotban kezelik az Omagh-tól északra fekvő Londonderry kórházában.



A BBC brit közszolgálati médiatársaság úgy tudja, hogy a rendőrt több lövés érte.



Észak-Írországban 2017 januárja óta most először hajtottak végre fegyveres támadást rendőr ellen.



Az elkövetők kiléte és indítéka egyelőre nem ismert, de a BBC értesülése szerint a sérült az észak-írországi rendőrség (PSNI) egyik magas beosztású nyomozója, aki olyan merényletek vizsgálatában vett részt, amelyeket az észak-írországi britellenes republikánus mozgalom fő sodorvonalától elszakadt kisebb csoportok hajtottak végre.



A rendőr részese volt emellett szervezett bűnözői csoportok által elkövetett gyilkosságok kivizsgálásának is.

'This officer was giving of his time, coaching a team of young children. It is a real shock for this area, which has seen so much terrorism in the past.'



