Ukrajnai háború

A horvát elnök hitetlenkedve és félelemmel követi az ukrán háború fejleményeit

Zoran Milanovic horvát elnök szerdán újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy "hitetlenkedve és félelemmel" követi az ukrán háborút, amelynek árát a "szerencsétlen nép" fizeti meg, nem "holmi New York-i hipszterek vagy gazdag oroszok".



"Az első naptól fogva rémülettel és félelemmel kommentálom az eseményeket" - fogalmazott.



Rámutatott: pénteken lesz egy éve, hogy Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen.



"Egyszerűen nem hiszem el, hogy ez megtörténik, és hogy ebbe az irányba halad" - mondta az elnök, hozzátéve: már egy éve arról beszél, hogy ki a felelős ezért a konfliktusért, és kinek mit kellett volna tennie, de többé nem teszi.



"Aki gondolkodik, az megértette, aki nem, az továbbra is ismételni fogja azokat a mantrákat, amelyeket a Daily Telegraphból, vagy a CIA, illetve a KGB tájékoztatóiból másolt ki" - húzta alá.



Kiemelte: ő egy kis ország elnöke, aki bár nem közvetlenül, de valamilyen módon megpróbált fellépni az ellen, ami most folyik, mert "rettenetesen veszélyes és ellenőrizetlen".



"Egyesek Európában az érzelmek és a gyűlölet teljes töltetével közelítik meg az ukrajnai konfliktust" - fogalmazott.



Végezetül megismételte korábbi nyilatkozatát, hogy az ukrajnai konfliktus "amerikai és orosz háború", és végül Washington és Moszkva között születik megállapodás.