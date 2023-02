Ukrajnai háború

Spanyolország hat Leopard 2 harckocsit küld Ukrajnának

A járművek egy nemzetközi zászlóaljba kerülnek majd a többi ország által küldött Leopard 2 harckocsival együtt. 2023.02.22 18:49 MTI

Spanyolország hat Leopard 2A4 típusú harckocsit küld Ukrajnának várhatóan március végén vagy április elején - közölte Margarita Robles védelmi miniszter a spanyol parlamentben szerdán Madridban.



Mint mondta, a járművek egy nemzetközi zászlóaljba kerülnek majd a többi ország által küldött Leopard 2 harckocsival együtt. Számuk tovább növelhető, amennyiben arra szükség lesz és a szövetségesek kérik - tette hozzá.



A hat harckocsi javítását már megkezdték a Santa Bárbara Sistemas nevű vállalat sevillai telephelyén. Az eredetileg Németországtól, használtan vásárolt járművek egy évtizede álltak a spanyol szárazföldi erők zaragozai katonai bázisának raktárában.



Ugyanebben a hadászati központban a múlt héten ötven ukrán katona kiképzése kezdődött meg, közülük negyvenen a harckocsi használatát, tízen pedig a karbantartását tanulják meg. Oktatásukat szimulátoros gyakorlattal is kiegészítik.



A tervek szerint a kiképzés egyidőben fejeződik be a tankok javításával és felkészítésével.



Margarita Robles a parlamentben beszámolt arról is, hogy Spanyolország a háború elmúlt egy éve során 54 katonai transzporttal segítette Ukrajnát, ezekkel egyebek mellett mentőautókat, üzemanyagot, katonai védőfelszereléseket, téli ruházatot, lőszert, lőfegyvert, C-90-es rakétavetőket, Aspide légelhárító üteget, Hawk és Mistral rakétákat küldtek.



Emellett Spanyolország az Európai Unió Katonai Segítségnyújtási Missziójának (EUMAM Ukraine) keretében több turnusban fogadott már ukrán katonákat kiképzésre.



A toledói katonai akadémián precíziós lövészetet, improvizált robbanószerkezetek elleni védelmet és aknamentesítést oktattak nekik, egy almeríai műveleti központban tarackkezelést tanultak, a zaragozai légi bázison pedig az Aspide légelhárító rendszer használatát sajátították el.