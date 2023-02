Ukrajnai háború

Putyin: Oroszország történelmi határain folyik a harc

Oroszország történelmi határain folyik most harc - hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök szedán a moszkvai Luzsnyiki stadionban a haza védelmezőjének ünnepe alkalmából megtartott nagygyűlésen és koncerten.



"Az érdekeink, embereink, kultúránk, nyelvünk és területünk védelmezésekor egész népünk a haza védelmezője" - mondta Putyin több tízezer ember előtt.



Az orosz vezető kezet rázott az Ukrajnában közel egy éve elindított "különleges hadművelet" részvevőivel, méltatva bátorságukat.



Igor Kimakovszkij, az Ukrajnától elcsatolt donyecki régió megbízott vezetőjének tanácsadója a Rosszija 1 tévécsatornának nyilatkozva szerdán kijelentette, hogy keddre virradóra példátlan erejű ukrán tüzérségi támadás érte a Donyec-medence több városát, köztük Donyecket, Debalcevét és Mariupolt is.



Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" megbízott vezetője korábban közölte, hogy a napokban ünnepelt évfordulók miatt a régióban fokozott készültségbe helyezték a légvédelmet. Ezekben a napokban van ugyanis az évfordulója a 2014-es "kijevi államcsínynek", a donyecki és a luhanszki régió "függetlensége" Moszkva általi tavalyi elismerésének, az Ukrajna ellen elindított háború kezdetének, valamint Oroszországban hagyományosan most ünneplik a haza védelmezőjének napját is.



Leonyid Paszecsnyik, az Ukrajnától elcsatolt luhanszki régió megbízott vezetője a TASZSZ hírügynökségnek szerdán kijelentette, hogy az általa igazgatott területen biztonségi okokból lekapcsolták a mobil internet használatát.



Az oroszországi Voronyezs, Belgorod, és Kurgan megyében szerda reggel megszólaltak a légvédelmi rakéták, és több helyi rádió is rakétatámadásra figyelmeztetett. A hatóságok szerint a hamisnak bizonyult riadót hackertámadás idézte elő.



Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, Hanti- és Manysiföldön, Nyizsnyevartovszkban tetten ért egy helyi lakost, aki diverzánsakcióra készült a helyi vasúthálózat kapcsolószekrényei ellen. Korábban hasonló kísérleteket az ukrán titkosszolgálatokkal hoztak összefüggésbe.



Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a szerdai hadijelentést ismertetve azt mondta, hogy az ukrán fegyveres erőknek az elmúlt egy nap alatt csaknem félezer halottjuk és sebesültjük volt, s a veszteségek több mint felét a Donyeck körzetében vívott harcok során szenvedték el. A tábornok szerint az orosz haderő egyebek között megsemmisítette külföldi "zsoldosok" egy táborát a donyecki régióban levő Memrikben, továbbá egy vezetési pontot Dobrovilljánál, egy nagykaliberű aknavetőket és hozzájuk való lőszert gyártó üzemet Szumiban, valamint három hadianyagraktárat.