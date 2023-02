Terror

Bombamerényletben meghalt több ENSZ-békefenntartó

Meghalt három ENSZ-békefenntartó, öt másik megsebesült, amikor útszéli bomba robbant fel egy ellátmányt szállító ENSZ-gépkocsikonvoj mellett Maliban - jelentette be az ENSZ mali katonai missziója (MINUSMA) közleményében szerdán.



A bomba kedden, az ország középső részén fekvő Songobia nevű falu közelében robbant fel.



Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) és António Guterres ENSZ-főtitkár két külön nyilatkozatban határozottan elítélte a támadást, és leszögezték: az ENSZ békefenntartói elleni támadások a nemzetközi jog szerint háborús bűnök elkövetését is jelenthetik.



Az ENSZ BT tagjai felszólították Mali átmeneti kormányát, hogy gyorsan és alaposan vizsgálják ki a támadás körülményeit a MINUSMA segítségével, és az elkövetőket állítsák bíróság elé.



A Biztonsági Tanács aggodalmának adott hangot a mali biztonsági helyzettel kapcsolatban, és a Száhel-övezetet uraló, országhatárokon átnyúló terrorista veszély miatt.



Az ENSZ BT közleménye leszögezte: a térségben sosem lesz béke a Mali minden régiója számára előnyös politikai, biztonsági, béketeremtési és fejlesztési erőfeszítések, valamint a 2015-ös békemegállapodás együttes végrehajtása nélkül.



Az al-Kaida terrorszervezethez köthető dzsihadisták és az Iszlám Állam terrorista csoportjainak tevékenysége egy évtizede tartja rettegésben Malit, és több ezer ember halálát okozta.



A háború sújtotta nyugat-afrikai ország a világ egyik legveszélyesebb helye, ahol telepített békefenntartó katonai misszió működik.



Az ENSZ januári jelentése szerint kilenc éve folyamatosan Maliban ölték meg a legtöbb, tartósan ott állomásozó békefenntartót: 2013 óta a most kedden megölt katonákkal együtt már 168 ENSZ-békefenntartó veszítette életét Maliban.