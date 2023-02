Ukrajnai háború

Biden: Oroszország sohasem győz Ukrajnában

A brutalitás soha nem változtat az emberek szabadságvágyán, Oroszország sohasem győz Ukrajnában - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök kedden a varsói Királyi Vár kertjében mondott beszédében.



Az amerikai elnök az ukrajnai háború kitörése első évfordulójának napjaiban érkezett Lengyelországba. Az összegyűlt tömeg előtt kijelentette: "Alapvető kérdéssel, valamint a legfőbb értékeink védelmét illető kötelezettségvállalásokkal állunk szemben: védeni fogjuk-e az agresszióval szemben a nemzetek szuverenitását, a szabadságot, kiállunk-e a demokrácia mellett?". Hozzáfűzte: az igenlő válasz már egy évvel ezelőtt ismert volt.



"Az ukránok hazaszeretete győzni fog, ma, holnap, mindörökké" - fogalmazott. "A brutalitás soha nem változtat az emberek szabadságvágyán, Oroszország sohasem győz Ukrajnában" - húzta alá .



Bejelentette a Moszkvával szembeni szankciók kiterjesztését, kilátásba helyezte a "háborús bűnösök" megbüntetését, és "szent eskünek" nevezte a NATO-alapszerződés kollektív védelemről szóló ötödik cikkét. Hangsúlyozta: a NATO védeni fogja a nemzetek és a demokráciák szuverenitását.



"Putyin tévedett, az ukrán nemzet nagyon erős, a demokráciák pedig egységesek" - mondta. "A NATO finlandizációja helyett az orosz elnök Finnország és Svédország NATO-sítását láthatja" - utalt Finnország második világháború után megszerzett semleges státuszára, amely a Szovjetunióval kialakított jó gazdasági kapcsolatok mellett lehetővé tette a skandináv ország belpolitikai szabadságának, társadalmi rendszerének megőrzését.



Biden felidézte a tavaly októberben elfogadott, Ukrajna területeinek orosz megszállását elítélő ENSZ-határozatot. "Ma még egyszer az oroszokhoz fordulok. Az Egyesült Államoknak és Európa nemzeteinek nem áll szándékában Oroszország elfoglalása" - jelentette ki, hozzáfűzve: Washington szövetségesei nem Moszkva ellenségei.



Putyin elnök viszont - mondta - "a háborút választotta, az ő választását jelenti minden nap, amikor a háború folytatódik". Kijelentette: ha Oroszország abbahagyná az Ukrajnával szembeni támadásokat, a háború véget érne. Ukrajna végét jelentené viszont, ha megszűnne védekezni, ezért "közösen meg kell bizonyosodnunk arról, hogy Ukrajna képes a védekezésre" - mondta az amerikai elnök.



Az 1980-as évekbeli lengyel Szolidaritás mozgalom hagyományát felidézve, Biden megemlítette a mai fehérorosz ellenzéket, valamint az uniós csatlakozásra törekvő moldovai társadalmat is.



Az amerikai elnök beszéde előtt felszólalt Andrzej Duda lengyel elnök is. Párhuzamba állította a Szolidaritás mozgalom szellemiségét a jelenlegi ukrán menekülteknek nyújtott segítséggel. Fegyverek küldését is szorgalmazta, hogy Ukrajna védőinek legyen mivel harcolniuk.

"Ne habozzatok, ne féljetek!" - mondta a lengyel elnök, hozzátéve: ma Oroszországgal nem lehet helye "a szokásos üzletmenetnek", hiszen ahol "vért ontanak, ott tisztességes ember nem üzletel". A NATO feladata a szabad világ védelme - hangsúlyozta, megköszönve Bidennek Ukrajna bátor támogatását.



A varsói Királyi Várban Biden kedden este Maia Sandu moldovai elnökkel, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel, Tomasz Grodzki szenátusi elnökkel, Donald Tusk volt kormányfővel, a fő lengyel ellenzéki párt elnökével, valamint Rafal Trzaskowski varsói főpolgármesterrel találkozott.



Az amerikai elnök az ukrajnai háború első heteiben, tavaly márciusban is járt a lengyel fővárosban. Idei varsói látogatása zárónapján, szerdán Biden részvételével tartják Varsóban a kelet-európai NATO-tagállamokat tömörítő csoport, a Bukaresti Kilencek csúcstalálkozóját.