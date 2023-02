Háború

Vucic: Szerbia kamikazedrónokat vásárol

Úgynevezett kamikaze- (önmegsemmisítő) drónokat vásárol Szerbia az Egyesült Arab Emírségektől - jelentette be Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök az Abu-Dzabiban rendezett nemzetközi fegyverkiállításon.



A szerb elnök sajtótájékoztatóját élőben közvetítette a szerbiai közszolgálati televízió.



Aleksandar Vucic közölte: az önmegsemmisítő, pilóta nélküli harci repülőeszközök vásárlásáról a következő 48 órában megkötik a szerződést.



Rámutatott, hogy a világon mindenki fegyverkezik, így Szerbiának is fel kell készülnie. Hozzátette, hogy reményei szerint a szerb hadsereg már a következő öt-hat hónapban szerb gyártmányú önmegsemmisítő drónokkal is rendelkezik majd.



Aleksandar Vucic korábban úgy nyilatkozott: a szerb hadsereg és a fegyveripar fejlesztésébe az év végéig további 700 millió eurót fektet Belgrád. "Akinek nincs erős hadserege, azt megtámadják" - húzta alá.



Amellett pedig, hogy a saját hadseregét és hadiiparát erősíti, Szerbia a tervek szerint francia harci repülőgépeket is beszerez majd. Aleksandar Vucic közölte: a francia Dassault Aviation SA Rafale repülőgépek beszerzése további hárommilliárd eurós kiadást jelenthet, a tárgyalások azonban még folynak a gyártóval.



A szerb hadsereg korszerűsítése az utóbbi években jelentős mértékben Oroszországtól függött, Belgrád harckocsikat, páncélos járműveket, helikoptereket és harci repülőgépeket kapott, illetve vásárolt Moszkvától.



Elemzők szerint Szerbia - az egyetlen európai ország, amely nem csatlakozott az Oroszország elleni uniós szankciókhoz, noha elítélte az Ukrajna elleni orosz háborút - a más országoktól vásárolt fegyverek és harci eszközök beszerzésével is jelzi távolodását Moszkvától.