Halálos lövöldözés szakította félbe a New Orleans-i karneváli felvonulást

Lövöldözni kezdett egy férfi vasárnap éjszaka New Orleansban, a Mardi Gras nevű karnevál egyik felvonulásán, a rendőrség közleménye szerint egy ember meghalt, négyen megsebesültek.



A közlemény szerint a gyanúsítottat sikerült gyorsan feltartóztatniuk és őrizetbe venniük a környéken szolgálatot teljesítő rendőröknek. Az akció során kialakult lövöldözést követően az öt áldozatot - három férfit, egy nőt és egy fiatal lányt - kórházba vitték, ahol egyikük belehalt sebeibe, a többiek állapota stabil.



Az intézkedés során két lőfegyvert foglaltak le, az erőszakos cselekmény okának és körülményeinek vizsgálata még folyamatban van.



A Bacchusról elnevezett karneváli menetet vasárnap éjszaka átmenetileg felfüggesztették, majd New Orleans történelmi belvárosán keresztül folytatódott a felvonulás.



A louisianai nagyváros karneválja, a Mardi Gras az Egyesült Államokban a leghíresebbek közé tartozik: bel- és külföldi turisták tömegeit vonzza, és a város idegenforgalmának egyik legfontosabb eseménye.

5 shot in New Orleans during Bacchus parade. We can't go anywhere in America without #GUNviolence breaking out.



Good guys with guns don't seem to be preventing many of these shootings.



pic.twitter.com/crNoVHytcU