Tragédia

Amerikai álom, ami rémálom lett - rázuhant egy helikopter a fürdőzőkre - videók

Négy ember sérült meg vasárnap délután, amikor az American Dream vízi parkban lévő helikopterdíszlet lezuhant.



A DreamWorks Water Park mennyezetéről lógó dekoratív szerkezet nem sokkal délután 3 óra után vált le, és az alatta lévő medencébe zuhant - közölték a hatóságok. Az elsősegélynyújtók négy embert láttak el nem életveszélyes sérülésekkel. A sérültek közül hárman elhagyták az aquaparkot, míg a negyedik személyt egy közeli kórházba szállították kezelésre.



Az eset után az aquaparkot kiürítették, mondta Philip Curry, a New Jersey-i állami rendőrség őrmestere. Az ügyben folyamatban van a nyomozás - tette hozzá.



A lezuhant helikopter a fedett vízi park egyik központi darabja, és az American Dream honlapján található fotón is látható. Az aquapark fő medencéje fölött a mennyezetről több látványosság is lebeg, köztük egy óriási Shrek és egy Kung-fu panda is.



Az American Dream illetékesei közölték, hogy kivizsgálják az ügyet, és a betegek magánéletére való tekintettel nem adhatnak további tájékoztatást. "A vendégeink biztonsága a legfőbb prioritásunk" - mondta Jessica Griffin, az American Dream szóvivője. "Alapos vizsgálatot fogunk lefolytatni az incidenssel kapcsolatban, hogy a park minden biztonsági előírásnak megfeleljen, ahogyan azt megkövetelik".



Mindazonáltal, még decemberben a 24 éves Peter Mathews meghalt, miután snowboardozás közben elesett az American Dream bevásárló- és szórakoztató komplexumhoz tartozó Big Snow fedett sí- és snowboardparkban. A családja a Newsdaynek elmondta, hogy Mathews hanyatt esett, beverte a fejét és eszméletét vesztette. A Hackensack University Medical Centerbe szállították, ahol halottnak nyilvánították.



Mathews 2020 óta volt a marylandi Légi Nemzeti Gárda első osztályú repülőtisztje, és a 175. repülőgép-karbantartó századhoz volt beosztva.

American dream water park today - the helicopter fell from where it was hanging above. Thankfully I hear no one was hurt. pic.twitter.com/o1g6tkIkQ6 — Ashley Habermann (@amhabermann) February 19, 2023

Huge helicopter came crashing down at the American Dream Water Park!! Total chaos! #americandreamwaterpark pic.twitter.com/SJUqeNbv4X — NolesSEP_RN (@SEJ_21) February 19, 2023

According to The American Meteor Society, this is a picture of the meteorite that fell last week in the RGV!



📸: The American Meteor Society, photo on Facebook pic.twitter.com/WBDLzytixu — KRGV CHANNEL 5 NEWS (@krgv) February 19, 2023