Ukrajnai háború

Váratlanul Kijevbe utazott Joe Biden

Előre be nem jelentett látogatásra hétfőn Kijevbe érkezett Joe Biden amerikai elnök - jelentették a hírügynökségek.



Biden lengyelországi látogatása előtt érkezett az ukrán fővárosba, ahol most jár első alkalommal, amióta Oroszország egy évvel ezelőtt megtámadta Ukrajnát. Kijevi útját biztonsági okokból nem közölték előzetesen.



Az amerikai államfő látogatásakor az ukrán fővárosban megszólaltak a légiriadó szirénái, de orosz rakéta- vagy légicsapásokról nem érkezett jelentés.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról nyilatkozott, hogy a látogatás során a nagy hatótávolságú fegyverekről tárgyalnak.



Biden közölte, hogy Ukrajna további 500 millió dollárt értékben kap katonai támogatást az Egyesült Államoktól. Az ügylet részleteit kedden ismertetik. Tudatta: a csomagban a HIMARS rakétatüzérségi eszközhöz való lőszer is szerepel. Beszélt arról is, hogy Washington hamarosan új szankciókat is bejelent Oroszországgal szemben. Leszögezte: az Egyesült Államok kiáll Ukrajna mellett ameddig kell.



"Egy év eltelt, és Kijev még áll. Ukrajna is áll, és a demokrácia is áll" - hangoztatta az amerikai elnök a kijevi elnöki palotában, miután megbeszélést folytatott az ukrán elnökkel.



Volodimir Zelenszkij azt mondta: Joe Biden látogatása "a támogatás rendkívül fontos jele minden ukrajnai számára".



Biden egy nappal azelőtt érkezett Kijevbe, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nagyszabású beszédre készül, amelyben várhatóan ismerteti Oroszország céljait a tavaly február 24-én indított "különleges művelet" második évére.

Biden's here - on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 20, 2023