Ukrajnai háború

Zelenszkij szerint Európának imádkoznia kell, hogy Ukrajna ne essen el

A háború nem tarthat a végtelenségig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint, aki a RAI 1 olasz köztelevízió híradójának adott interjút vasárnap este.



Az ukrán elnök kijelentései megelőzték Giorgia Meloni olasz kormányfő hétfői kijevi látogatását. Az olasz miniszterelnök a korábbi közlése szerint a háború első évfordulójára akar az ukrán fővárosba utazni.



Volodimir Zelenszkij a TG1 nevű esti tévéhíradónak adott interjú legelején leszögezte, hogy szerinte Oroszország nem tud jobban előrenyomulni: "nem olyan erősek, mint kezdetben, és mi sokkal erősebbekké váltunk" - jelentette ki.



Hozzátette, az ukránok tudják, hogy vereség esetén mindent elveszítenek, otthonaikat, gyermekeiket, szüleiket.



"Nem félünk tőlük, senki sem fél tőlük, és (a háború) nem úgy halad, ahogy ők akarják" - hangoztatta.



Úgy vélte, nem számít, hogy régi vagy új invázióról van-e szó, azután, ami tavaly február 24-től, vagyis a háború kitörése óta történt, "nincs kompromisszum".



Arra a kérdésre, hogy az amerikai vezérkari főnök, Mark Milley tábornok úgy látta, a háborút egyik fél sem nyeri meg, Volodimir Zelenszkij nem kívánt reagálni. Annyit mondott: "a háború nem tarthat a végtelenségig, a modern korban nem húzódhat el évekig".



Elmondta, nem hosszú háborúban gondolkodnak, és Ukrajna győzelmével számolnak. Hozzátette, Kijev el akarja kerülni a helyzet "befagyását", amiként az 2014-ben történt. Azt hangoztatta, hogy a kidolgozott tízpontos béketerv a béke győzelmét hirdeti, amiért az oroszok következő generációi is hálásak lesznek.



Hozzátette, az európaiaknak azért kell imádkozniuk, hogy Ukrajna ne essen el, mivel abban az esetben a háború valóban európaivá válna, ezért kell megállítani Ukrajnában - jegyezte meg. Kifejtette, a háború azonban jelenleg is az európai kontinensen zajlik, és ahogy múlik az idő, Európa és az egész világ látja, mi történik, hol van az igazság.



"Látják, hogy ő (Vlagyimir Putyin) nem akar Ukrajnánál megállni" - mondta az ukrán elnök.



Zelenszkij elsőrendűnek nevezte az ukrajnai erőművek védelmét, amelyhez Európa támogatását kérte légvédelmi rendszerek segítségével.



Az ukrán elnök egyszerre több olasz sajtóorgánumnak adott interjút. A Corriere della Sera napilapban köszönetet mondott Olaszországnak az eddigi hat fegyverszállítmányért.



Volodimir Zelenszkij úgy vélte, a korábbi kormányfő, Mario Draghi és a mostani miniszterelnök, Giorgia Meloni ugyanúgy támogatja Kijevet.

Kommentálta Silvio Berlusconi kijelentéseit is. A kormánypárt Hajrá Olaszország elnöke (FI) és korábbi miniszterelnök Berlusconi múlt vasárnap Zelenszkijt nevezte meg az ukrajnai háború felelőseként, és kijelentette, hogy Giorgia Meloni helyében nem találkozott volna az ukrán elnökkel Brüsszelben. Volodimir Zelenszkij azt üzente, tudja, hogy Berlusconi szereti a vodkát, majd küldenek neki, mivel az ukrán vodka is kiváló minőségű.



Volodimir Zelenszkij ezzel Silvio Berlusconi szeptemberi szavaira utalt, amikor a politikus elmesélte, hogy Putyinnal továbbra is jó barátságot ápol, és az orosz elnök vodkát küldött neki a születésnapjára. Az FI akkor közleményben pontosította, hogy Silvio Berlusconi nem a háború évében, hanem egy régebbi születésnapján kapta ajándékba a vodkát az orosz elnöktől.