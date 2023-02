USA

Egymilliárd évre szóló szerződést íratott alá a tagokkal a Szcientológia Egyház vezetője

A bíróság kézbesítettnek minősítette az amerikai Szcientológia Egyháznak nevezett szervezet vezetője elleni szövetségi feljelentést, miután David Miscavige tavaly április óta bujkál a hatóságok elől - derül ki az ügy csütörtökön nyilvánosságra hozott dokumentumaiból.



A vallási szervezet és vezetője ellen három egykori tag nyújtott be keresetet emberkereskedelem vádjában 2022 áprilisában. A bírósági iratok szerint a feljelentésről szóló értesítést 27 alkalommal próbálták eljuttatni David Miscavige-hez, 5-5 alkalommal Floridában és Kaliforniában feltételezett tartózkodási helyein, valamint telefonon is próbálták felvenni vele a kapcsolatot, de sikertelenül.



Az ügyben eljáró floridai bíró a héten keltezett határozata értelmében a feljelentést kézbesítettnek kell tekinteni, miután az érintett "aktívan titkolja tartózkodási helyét annak érdekében, hogy elkerülje a kézhezvételt". Ezt követően az alperesnek, illetve jogi képviselőjének 21 napja van arra, hogy válaszoljon a vádra.



A Szcientológia Egyház szóvivője tagadta, hogy a szervezet vezetője kerülte volna a feljelentés átvételét, az ügyet zaklatásnak, a feljelentésben megfogalmazott feltételezéseket pedig abszurdnak, nevetségesnek és hamisnak nevezte.



David Miscavige és szervezete ellen tavaly áprilisban három egykori tag nyújtott be keresetet a bíróságon, amelyben azt állították, hogy gyerekként munkára kényszerítették őket a Szcientológia Egyház hajóján, miután "egymilliárd évre szóló szerződést" írattak alá velük, egyiküket pedig szexuális erőszaknak is kitették.



A három felperes, Gawain és Laura Baxter, valamint Valeska Paris 2009-ben és 2012-ben lépett ki a vallási szervezetből.