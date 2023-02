Űrkutatás

A Roszkozmosz szerint nem észleltek sérülést a Szojuz MS-22 űrhajó hőcserélőjén

A Roszkoszmosz állami űrvállalat orosz vezető tervezői megvizsgálták a Szojuz MS-22 típusú, indításra készülő űrhajó egyik hűtőfolyadék-körét, miután korábban két esetben is nyomáscsökkenés történt, de nem észleltek semmilyen károsodást - közölte a vállalat szombaton.



"A vezető tervezők megvizsgálták a Szojuz MS-22 űrhajó egyik hőcserélőjét, amelyet a bajkonuri űrrepülőtér 254. telephelyének összeszerelő és tesztelő létesítményében helyeztek el, és nem észleltek rajta semmilyen sérülést" - áll a Roszkozmosz közleményében.



A közleményben az is szerepel, hogy a vezető tervezők azt javasolták az állami bizottságnak, hogy február 24-én, moszkvai idő szerint 03:34-kor (00:34 GMT) jelöljék ki a Szojuz MS-22 űrhajó indítását Bajkonurból.



A Szojuz MS-22 űrhajón 2022. december 14-én nyomáscsökkenési incidens történt nem sokkal az orosz programon belüli űrséta előtt. A nem működő hűtőrendszer miatt úgy döntöttek, hogy a következő Szojuz MS-23 űrhajót a tervezettnél valamivel korábban küldik a Nemzetközi Űrállomásra, hogy a legénységet, köztük Szergej Prokopjev és Dmitrij Petelin orosz űrhajósokat, valamint Frank Rubio amerikai űrhajóst is visszahozzák rajta. A Szojuz MS-22 az új űrhajó megérkezése után legénység nélkül földet ér.