India szerint Soros György beavatkozott az ország belügyeibe

India külügyminisztere, Subrahmanyam Jaishankar és más tisztségviselők bírálták Soros György milliárdost, amiért azt sugallta, hogy a Narendra Modi miniszterelnökhöz köthető Adani-csoport körüli botrány "demokratikus megújulást" hozhat az ország számára.



Soros a csütörtöki müncheni biztonsági konferencián azt mondta, hogy a Gautam Adani, a miniszterelnök régi munkatársa által vezetett multinacionális konglomerátummal szembeni csalási vádak "jelentősen gyengítenék Modi fojtogató hatalmát az indiai szövetségi kormány felett... Lehet, hogy naiv vagyok, de demokratikus újjáéledésre számítok Indiában".



Ezek a megjegyzések nem maradtak észrevétlenek Újdelhiben, Jaishankar szombaton visszavágott a 92 éves milliárdosnak. A külügyminiszter "öregnek, gazdagnak, nagyképűnek és veszélyesnek" nevezte Sorost, mert hajlandó a pénzét "narratívák alakításába" fektetni.



"A hozzá hasonló emberek úgy gondolják, hogy egy választás akkor jó, ha az nyer, akit ők szeretnének, és ha a választás más eredményt hoz, akkor azt mondják, hogy hibás demokráciáról van szó" - tette hozzá.



Jaishankar emlékeztetett arra is, hogy Soros, aki a Nyílt Társadalom Alapítványt vezeti és világszerte számos civil szervezetet szponzorál, nem mindig volt helyes az előrejelzéseiben. "Néhány évvel ezelőtt valóban azzal vádolt minket, hogy azt tervezzük, hogy több millió muszlimot megfosztunk állampolgárságától, ami természetesen nem történt meg. Ez egy nevetséges felvetés volt" - mondta a miniszter.



Az indiai Nő- és Gyermekfejlesztési Minisztérium vezetője, Smriti Irani megjegyezte, hogy a magyar-amerikai befektető legutóbbi kijelentése "nem csupán kísérlet arra, hogy ártson India megítélésének; ha figyelmesen hallgatjuk, rendszerváltásról beszél".



"India mindig is legyőzte a külföldi hatalmakat, amikor csak kihívást kapott, és a jövőben is le fogja győzni őket" - mondta Iráni a kormányzó Bharatiya Janata Párt (BJP) székházában újságíróknak.



Az ország második legnagyobb pártja, az Indiai Nemzeti Kongresszus (INC) szintén elutasította a gyakran "a globalizmus bajnokának" nevezett Soros azon kísérleteit, hogy beavatkozzon India belügyeibe.



"Az, hogy a 'PM-hez köthető Adani-csalás' elindítja-e a demokratikus megújulást Indiában, teljes mértékben a Kongresszustól, az ellenzéki pártoktól és a választási folyamatunktól függ. Ennek semmi köze Soros Györgyhöz" - írta Jairam Ramesh, az INC főtitkára a Twitteren.