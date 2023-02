Összetörtek egy 15 milliós lufikutyát egy művészeti vásáron - képek

A floridai Miamiban egy művészeti vásár látogatója leverte és összetörte Jeff Koons amerikai művész ikonikus "Balloon Dog" szobrát, amely 42 ezer dollárba került - jelentette a Miami Herald.



Stephen Gamson műgyűjtő és művész, aki csütörtökön szemtanúja volt az Art Wynwood vásáron történt incidensnek, elmondta, hogy egy nő az ujjával megkocogtatta a 38 centiméter magas kék porcelánszobrot, és leütötte a talapzatáról. Az elkövetőt később egy gyűjtőként azonosították.



"Mielőtt észbe kaptam volna, már egy seprűvel szedték fel a Jeff Koons-darabokat egy szemeteslapáttal" - mondta a Heraldnak pénteken.



Gamson azt mondta, először azt hitte, hogy az egész valamiféle performansz része, de aztán látta, hogy a nő tényleg zavarban van attól, amit tett.



"Azt mondta: 'Nagyon, nagyon sajnálom', és egyszerűen el akart tűnni" - mondta Cedric Boero a szobrot bemutató Bel-Air Fine Art galériától.



Boero azzal viccelődött, hogy Koons Balloon Dog szobrainak száma így 799-ről 798-ra csökkent, ami "jó dolog a gyűjtőknek".



A szobor szilánkjait jelenleg egy dobozban tárolják, amíg egy biztosító társaság át nem vizsgálja őket. Gamson már felajánlotta, hogy megvásárolja a darabokat, mivel szerinte még sok pénzt érhetnek - számolt be a Herald.



Koons az évek során számos különböző méretű és színű "lufikutyát" készített. Egyik nagyobb szobrát 2013-ban 58,4 millió dollárért adták el.



Egy másik 'lufikutyát'-ot még 2016-ban véletlenül összetörtek, amire a művész így reagált: "Tudod, ez csak egy porcelántányér".

Oops!: A woman accidentally knocked over a bright blue Jeff Koons dog sculpture at Art Wynwood in Miami pic.twitter.com/ntAZ7WT066