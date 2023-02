Bűncselekmény

Holttestekből eltávolított szívritmus-szabályozókat hasznosított újra egy bűnszövetkezet

Romániában holttestekből eltávolított szívritmus-szabályozók újrahasznosításával üzérkedő bűnszövetkezetre csaptak le a hatóságok. A legfőbb ügyészség szombaton elrendelte a hálózat irányításával gyanúsított jászvásári orvos őrizetbe vételét.



A vádhatóság szerint a jászvásári Szent Spiridon megyei sürgősségi kórház hivatali visszaéléssel és megvesztegetés elfogadásával gyanúsított kardiológusa 2017-től 2022 augusztusáig 238, holttestekből eltávolított, valamint ismeretlen eredetű szívritmus-szabályozót és kardioverter defibrillátort ültetett be pácienseinek, veszélyeztetve ezáltal egészségüket és életüket. Az implantátumok újrahasznosítását az eszközök használati utasítása és a hatályos jogszabályok is tiltják.



Az ügyészek szerint a jászvásári kardiológusnak egy általa megszervezett, egészségügyi alkalmazottakból álló hálózat bocsátotta rendelkezésére az "újrahasznosítható pacemakereket", amelyeket a hozzátartozók engedélye nélkül távolítottak el elhunyt páciensek testéből. Az eszközök nem kerültek be a kórház nyilvántartásába, így nincs írásos nyoma annak, hogy sterilizálták volna őket.



A nyomozók szerint több esetben olyan pácienseknek ültették be az újrahasznosított pacemakereket, akiknek nem volt szükségük rá, de a kardiológus fiktív diagnózist felállítva, vagy rosszullétet okozó gyógyszereket felírva számukra elhitette velük, hogy a műtét elkerülhetetlen.



Másik öt, bűnrészességgel gyanúsított orvost 60 napra hatósági felügyelet alá helyeztek, eltiltva őket az orvosi hivatás gyakorlásától. Az állami egészségügyi intézményekben hivatali kötelességüket teljesítő orvosok különböző pénzösszegeket kaptak megvesztegetésként a páciensektől - közölte a legfőbb ügyészség.



Az ügyben 24 házkutatás végeztek pénteken Brassó, Iasi és Neamt megyei helyszíneken. A Mediafax hírügynökség szerint ezek során 25 szívritmus-szabályozót, 36 értékes festményt és 150 ezer eurónyi (57 millió forint) készpénzt foglaltak le.



Négy páciens ellen megvesztegetés miatt indult büntető eljárás.