Nagy tanácskozás ment a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon

Az amerikai alelnök és a külügyminiszter elsősorban az ukrajnai háborúról, Iránról, Kínáról és energetikai kérdésekről tárgyalt az Egyesült Államok partnereivel tartott kétoldalú megbeszéléseken pénteken és szombaton a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum (MSC) keretében.



Szombaton az amerikai, a német, a francia és a brit külügyminiszter felszólította Iránt, hogy térjen vissza a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel való együttműködéshez az atomprogramját érintően - áll az amerikai külügyi szóvivő közleményében. Antony Blinken, Annalena Baerbock, Catherine Colonna és James Cleverly aggodalmukat fejezték ki az iráni nukleáris program körüli vitás kérdések eszkalációja miatt, valamint a kétirányú orosz-iráni katonai együttműködés és annak hatásai miatt a térség biztonságára és stabilitására.



Antony Blinken Mohammed asz-Szudáni iraki miniszterelnökkel is tárgyalt szombaton Münchenben. Blinken megerősítette az Egyesült Államok elkötelezettségét az iraki stabilitiás, biztonság és szuverenitás iránt az Egyesült Államok-Irak Stratégiai Keretegyezmény keretein belül. A találkozón megállapították, hogy az Iszlám Állam elleni harc nem zárult le, és fontosnak tartják a terrorista szervezet felszámolását - közölte az amerikai külügyminisztérium szombaton.



Pénteken Moldova demokratikus átalakulásáról, szuverenitásának és területi egységének megerősítéséről, valamint energiabiztonságának erősítéséről tárgyalt az amerikai külügyminiszter Moldova elnökével a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum első napján. A kétoldalú megbeszélésen Antony Blinken tájékoztatta Maia Sandut az amerikai segítségnyújtás formáiról az ukrajnai háború következményeinek enyhítésében. Tárgyaltak az Egyesült Államok és Moldova partnerségének erősítéséről, valamint az új moldovai kormánnyal való együttműködés formáiról.

