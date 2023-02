Háború

Franciaország szerint Puskin afrikai és francia volt, egyáltalán nem orosz

A "Jevgenyij Anyegin" és a "Ruszlán és Ludmilla" szerzője valójában az orosz irodalom "afro-francia atyja" volt - állította egy francia diplomata a Közép-afrikai Köztársaságban pénteken egy bangui kulturális rendezvényen. Az Alekszandr Szergejevics Puskinról szóló előadás gúnyt váltott ki Moszkvában.



Alexandre Piquet, a bangui francia nagykövetség első tanácsosa péntek délután a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában tartott "briliáns előadást" - ahogy azt Alliance Francaise jellemezte - egy kisebb összejövetelen. Az esemény szórólapjain a rendezvény címe így szerepelt: "Visszatérés az orosz irodalom afrikai és francia atyjának rendkívüli sorsához". Puskin és egy turbános afrikai férfi portréi szerepelnek rajta.



A turbános férfi valószínűleg Abram Petrovics Gannibal, Puskin dédapja volt. Valahol Kelet-Afrikában született - a találgatások szerint Szudántól Etiópiáig terjednek -, majd az oszmán törökök rabszolgasorba taszították, amíg Száva Vlagyiszlavics-Raguzinsky orosz követ Nagy Péter császár nevében meg nem vásárolta a szabadságát.



Piquet talán arra alapozta állítását, hogy Gannibal Franciaországban tanult, és 1718-ban a franciákhoz vonult be a Spanyolország elleni négyes szövetség háborújába, vagy arra, hogy maga Puskin 10 éves koráig francia nyelven nőtt fel, ahogy az akkoriban az orosz nemesség körében szokás volt. Nem volt világos, hogy mindennek mi köze van Ubangi-Shari-hoz, amelyet a Franciaországtól való 1960-as függetlenné válása után Közép-afrikai Köztársaságnak neveztek el.



A vitatott előadásra akkor került sor, amikor Párizs több volt afrikai gyarmatról is visszatetszést váltott ki. A Közép-afrikai Köztársaság, Mali és Burkina Faso az elmúlt évben kiutasította a francia csapatokat a területéről, és helyette az orosz Wagner Group katonai magáncéget hívta meg, hogy segítsen nekik az iszlamista felkelőkkel szemben. Egyes bangui kormányminiszterek még azt is mondták, hogy Oroszország "megmentette" a Közép-afrikai Köztársaságot. Párizs válaszul "neokolonialista" magatartással vádolta Moszkvát Afrikában.



"Puskin most francia, nem tudta?" - viccelődött Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője. "Jobb, ha lefekszel, mielőtt még elájulsz".



"Aivazovszkij és Kuindzsi most már ukrán, Puskin francia - ez az új abnormális" - tette hozzá, utalva a közelmúltbeli nyugati törekvésekre, amelyek a híres orosz művészek nemzetiségének visszamenőleges megváltoztatására irányulnak. A New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum éppen a múlt héten nyilvánította "ukránnak" Arkhip Kuindzsi - egy krími görög származású - művészt.

Conférence cet apm POUCHKINE « l'Africain, le Français » père de la littérature 🇷🇺, exposé brillant du 1er conseiller de l'Ambassade de France en 🇨🇫à l'@AFBanguiRCA et un public très intéressé #culture #amitie #litterature @Grosgurinjm @FranceBangui @BanguiLfcdg pic.twitter.com/LUbFxQmGfe — Alliance Française de Bangui (@AFBanguiRCA) February 17, 2023