USA

Gyermekeket küldtek illegálisan amerikai vágóhidakra dolgozni

Az amerikai Packers Sanitation Services Inc. (PSSI) takarító vállalkozót lebuktatták, mert illegálisan alkalmazott gyerekeket, köztük akár 13 éveseket is, hogy vágóhidakon, az ország egyik legveszélyesebb munkakörnyezetében dolgozzanak.



A wisconsini székhelyű vállalat legalább 102, 13 és 17 év közötti gyereket alkalmazott, és éjszakai műszakokra osztotta be őket nyolc állam 13 húsfeldolgozó üzemében - közölte pénteken az amerikai munkaügyi minisztérium. A PSSI, amely az egyik legnagyobb amerikai élelmiszer-biztonsági és higiéniai szolgáltató, több mint 1,5 millió dollár bírságot fizetett, ami 15 138 dollárt jelent minden egyes illegálisan foglalkoztatott gyermek után.



A szövetségi nyomozók megállapították, hogy a PSSI által alkalmazott kiskorúak veszélyes vegyi anyagokkal dolgoztak, és vágóhídi berendezéseket, például hátfűrészeket és fejhasítókat tisztítottak. A gyerekek közül legalább hárman megsérültek, köztük egy 14 éves, aki este 11-től hajnali 5-ig dolgozott, hetente hat napon át, és a vegyszer okozta égési sérülések után hiányzott az iskolából.



A húsfeldolgozás az egyik legveszélyesebb iparág az Egyesült Államokban, a kormányzati adatok szerint a munkások háromszor nagyobb valószínűséggel szenvednek súlyos sérülést, mint az átlagos amerikai munkások. A fűrészek, köszörűgépek, kampók és extruderek miatt gyakori sérülések közé tartoznak az ujj- vagy kézamputációk, törések, égési sérülések és fejsérülések.



"Ezeket a gyerekeket soha nem lett volna szabad húsipari üzemekben foglalkoztatni, és ez csak akkor történhet meg, ha a munkáltatók nem vállalnak felelősséget azért, hogy eleve megelőzzék a gyermekmunka megsértését" - mondta Jessica Loman, a munkaügyi minisztérium egyik helyettes ügyintézője.



A minisztérium megállapította, hogy a PSSI figyelmen kívül hagyta a kapott értesítéseket, amikor a saját rendszere jelezte, hogy néhány alkalmazottja kiskorú. Amikor a nyomozók parancsokkal érkeztek, a vállalat tisztviselői állítólag megpróbálták eltussolni a vizsgálatot.



"Egyetlen gyermeket sem szabadna kitenni a vizsgálat során talált körülményeknek" - mondta Seema Nanda, a munkaügyi minisztérium ügyvivője. Az amerikai munkajog megengedi a vállalatoknak, hogy kiskorúakat alkalmazzanak bizonyos munkakörökben, de a veszélyesnek minősülő munkakörökben nem.