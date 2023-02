Ukrajnai háború

Az EPP törölte nápolyi konferenciáját Silvio Berlusconi kijelentései miatt

Az Európai Néppárt (EPP) törölte nápolyi konferenciáját azt követően, hogy Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök, a párt uniós parlamenti képviselője múlt vasárnap bíráló kijelentéseket tett Volodomir Zelenszkij ukrán elnökre.



Az eseménytől való visszalépést Manfred Weber, az Európai Néppárt uniós parlamenti frakciójának elnöke jelentette be a Twitteren közzétett üzenetében. "Ukrajna támogatása nem opcionális" - írta, hozzátéve, hogy képviselőcsoportja továbbra is együtt fog működni az olasz kormánnyal az európai uniós kérdésekben.



A Hajrá Olaszország! kormánypárt elnöke múlt vasárnap a lombardiai helyhatósági választások első napján Milánóban nyilatkozott újságíróknak. A többi között olyan kijelentéseket tett, hogy "az ukrajnai háború nem robbant volna ki, ha Zelenszkij nem próbálkozik a Donyec-medence autonóm köztársaságainak megtámadásával". Véleménye szerint az ukrán elnököt azzal lehetne meggyőzni a béketárgyalásokról, ha Joe Biden amerikai elnök "megszorongatja" és azt mondja neki, hogy 6-9 milliárd dolláros Marshall-terv áll rendelkezésre Ukrajna újjáépítésére azzal a feltétellel, hogy Zelenszkij azonnal tűszünetet rendel el, máskülönben nem adnak neki sem pénzt, sem fegyvert.



Berlusconi bírálta továbbá a Giorgia Meloni vezette olasz kormány Ukrajnát támogató politikáját, és hangsúlyozta, hogy Meloni helyében a múlt heti uniós csúcson nem találkozott volna az ukrán elnökkel.



A Hajrá Olaszország! még aznap közleményben szögezte le: Berlusconi sosem vonta kétségbe Ukrajna támogatását, csak aggódik, és az öldöklés leállítását szorgalmazza. A párt hozzátette, Berlusconi korábban csalódását fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz elnök politikája miatt is, de most azt kívánta hangoztatni, hogy egyik fél sem mentes a felelősségtől.