Úgy akartak melegszendvicset csinálni, hogy elfektették a kenyérpirítót - durván kiégett a lakás - videó

Több tucat tűzoltót hívtak egy egyetemi szálláson keletkezett tűzhöz, miután egy csapat diák úgy próbált sajtos pirítóst készíteni, hogy egy kenyérpirítót az oldalára fordították.



A diákélet a függetlenség elsajátításáról szól, és sokaknak ez az első alkalom, hogy szüleiktől külön élnek. Sokan szeretik megtalálni azokat az apró trükköket, amelyek megkönnyítik az életüket, legyen szó akár arról, hogy alufóliát tesznek a tepsire, hogy ne kelljen elmosogatni, vagy hogy mindig a megfelelő időben ugranak be a szupermarketbe, hogy felvásárolják az összes értékcsökkentett árut.



De akad egy olyan trükk, amit semmiképpen sem szabad kipróbálni!



Egy csapat diák az Avery Hill road-i szálláson, úgy döntött, hogy - melegszendvics-sütő híján - a pirítós elkészítésének második legjobb módja az, ha a kenyérpirítót az oldalára fordítják, és beleteszik egy sajtos szendvicseket. Az eredmény végül egy akkora tűz lett, amelynek megfékezéséhez négy tűzoltóautóra és körülbelül 25 tűzoltóra volt szükség.



A tűzoltóság elmonda, a tüzet az okozta, hogy a készüléket "felügyelet nélkül hagyták", és elmagyarázták, hogy a kenyérpirító oldalára helyezése hőt generál a munkafelületre, ami miatt a kenyérpirító alján lévő morzsák a forró elemekre kerülhetnek és meggyulladhatnak.



A szóvivő így folytatta: "Az elektromos termékeket csak a rendeltetésszerűen használjuk. A kenyérpirítókat tisztán kell tartani a tűzesetek megelőzése érdekében, és nem arra tervezték, hogy az oldalukon használják őket.



"Nagyon fontos továbbá, hogy mindig ellenőrizzük, hogy a kenyérpirítók és más készülékek ki vannak-e kapcsolva és ki vannak-e húzva a konnektorból, ha nem használjuk őket, kivéve, ha eleve úgy tervezték őket, hogy bekapcsolva maradhatnak, mint a hűtőszekrény vagy a fagyasztó. A konyhai munkafelületeken - különösen a kenyérpirítók és főzőlapok közelében - pedig mindig tartsunk rendet."



