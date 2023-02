UFO

Az USA leállítja a lezuhant azonosítatlan repülő tárgy keresését

2023.02.18 09:28 ma.hu

Az Egyesült Államok feladta annak a két azonosítatlan repülő objektumnak a felkutatását, amelyet múlt héten lőtt le Alaszka és a Huron-tó felett - írja a New York Times.



A keresést leállították, mert az északi területeken uralkodó körülmények túlságosan megnehezítették a roncsok felkutatását - jelentette a lap pénteken egy meg nem nevezett amerikai tisztviselőre hivatkozva.



Alaszkában speciális, a jégen átlátó radarokkal felszerelt repülőgépekkel keresték a lezuhant eszközt, de eredménytelenül - mondta a forrás.



A múlt héten három objektumot lőttek le Alaszka, a Huron-tó és Kanada felett, a kanadai hatóságok a tisztviselő szerint még mindig keresik a roncsokat a területükön.



Az Egyesült Államok azután indított vadászatot az UFO-k után, hogy február 4-én leszedtek egy szerinte kínai kémballont.



Peking túlreagálással vádolta Washingtont, és kitartott amellett, hogy a tárgy egy elsősorban meteorológiai célokra használt polgári jármű volt, amelyet az erős szél sodort le a pályáról.



A vita Antony Blinken amerikai külügyminiszter kínai látogatásának elhalasztásához vezetett, Washington pedig szankciókat vezetett be több kínai cég és kutatóintézet ellen.



Joe Biden amerikai elnök csütörtökön a három azonosítatlan repülő tárgyról szólva azt mondta, hogy nem világos, hogy pontosan milyen eszközökről van szó, de hozzátette, hogy nincs ok arra, hogy azt feltételezzék, hogy ezek Kínából vagy bármely más országból származó megfigyelőeszközök.