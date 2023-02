Hat emberrel végzett egy fegyveres Mississippi államban

Mississippi államban hat embert ért halálos fegyverlövés egy kisváros több helyszínén pénteken, a hatóság egy gyanúsítottat vett őrizetbe - közölték a hatóságok.



A rendőrség nyilatkozata alapján a támadó egy élelmiszerüzletnél parkoló autóban tartózkodó embert lőtt le kézifegyverrel, majd volt feleségét ölte meg.



Az állam északnyugati részén fekvő Tate megye rendőrfőnöke elmondta, hogy a gyanúsítottat otthona közelében fogták el, ezt követően további négy áldozatot találtak. Két férfit a ház közelében, további kettőt, egy nőt és egy férfit pedig a szomszédos lakóépületben.



A feltételezett tettest, egy 52 éves férfit őrizetbe vették, tettének indítékát egyelőre nem közölte a hatóság, de a jelentések szerint minden áldozatot ismerte.

Gunman kills ex-wife, five others in Mississippi shooting https://t.co/lIWgK2Pblj