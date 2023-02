Földmozgás

Török-szíriai földrengés - Az EU folytatja a segítségnyújtást

A Szíriát és Törökországot nemrégiben sújtó földrengések után küldött segélyszállítmányok eljuttatását követően az Európai Unió fokozza az érintett területek lakosainak nyújtott támogatását - közölte az Európai Bizottság pénteken.



Közölték: Törökország számára az uniós tagállamok legtöbbje ajánlott fel eszközöket, köztük sátrakat, fűtőberendezéseket, generátorokat, bútorokat, orvosi eszközöket, higiéniai csomagokat, élelmiszereket és meleg ruhákat, és több tagállam küldött a helyszínre orvosi csapatokat is. A részleteket ismertetve tájékoztattak: 2000 sátor és 8000 ágy érkezett az országba, és úton van 500 vészhelyzeti mobillakás is 2500 ággyal.



Az EU összesen 5,5 millió eurónyi humanitárius segélyt is elkülönített az azonnali szükségletekre Törökország számára - írták.



Szíriát illetően arról tájékoztattak, hogy pénteken érkezett Adanába az első repülőgép, mely az EU dubaji humanitárius készletéből szállít rakományt az országba. A segélyeket a bejrúti és a gaziantepi központokon keresztül a nem kormányzati ellenőrzés alatt álló Északnyugat-Szíriába továbbítják - írták. Összesen három járat szállít majd az országba téliesített sátrakat, fűtőberendezéseket, konyhai eszközöket, higiéniai csomagokat és több minden mást a földrengéssel érintett lakosság számára - tették hozzá.



A földrengés óta az EU 10 millió euró összegű humanitárius segélyt mozgósított Szíria számára - közölték.