Baleset

Robbanás történt egy pirotechnikai cégben Szlovéniában, egy ember meghalt - videó

Robbanás történt pénteken délelőtt a közép-szlovéniai Vrhnika város Hamex nevű, pirotechnikai eszközöket gyártó cégénél, egy ember meghalt, kettő pedig súlyosan megsérült - írta a 24ur.com című szlovén napilap, és a hírt a ljubljanai rendőrkapitányság is megerősítette.



A tűzoltók és a mentőegységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A hatóságok lezárták a területet, még vizsgálják az esetet.



Helyi beszámolók szerint több robbanás is hallatszott, majd nem sokkal később nagyobb tűz keletkezett. Előbb fehér, később fekete füst jelent meg.



A rendőrség a művelet zökkenőmentes lebonyolítása érdekében azt kérte, hogy senki ne közelítse meg a tűz helyszínét, és mindenki tartsa be a hatóságok utasításait.

Eksplozija je odjeknila v podjetju s pirotehniko Hamex. Policija je potrdila, da je v eksploziji ena oseba umrla, dve pa sta huje po±kodovani.

Na prizori±ču je tudi ekipa N1.

Več: https://t.co/fqmPFtOnw7 pic.twitter.com/baUNlvLIrW — N1 Slovenija (@n1slovenija) February 17, 2023