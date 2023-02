Ukrajnai háború

Az ukrán hatóságok Bahmut elhagyására szólították fel a lakosokat

Az oroszok által ostromolt kelet-ukrajnai Bahmut (korábban Artyemivszk) város azonnali elhagyására szólították fel pénteken a polgári lakosságot az ukrán hatóságok.



"Felszólítom a még mindig Bahmutban tartózkodó civileket, hogy azonnal távozzanak" - írta Telegram-csatornáján pénteken Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes. Az ukrán politikus szerint mintegy hatezer civil maradt a városban.



Előző nap az ukrán fél elszállította a levéltárakat az állami intézményekből.



Jelenleg heves harcok folynak Bahmut ellenőrzéséért. Az orosz erőknek sikerült elvágniuk három utat abból a négyből, amelyeken át erősítés és lőszerutánpótlás érkezik a Donyeck megyei város ukrán védői számára. Az ukrán fegyveres erők tartalékosokat vezényeltek a térségbe.



Gyenyisz Pusilin, az Oroszország által annektált szakadár donyecki régió megbízott vezetője csütörtökön arról számolt be, hogy az orosz erők elfoglalták a település melletti fő magaslatokat. Igor Kimakovszkij, Pusilin tanácsadója a Szolovjov Live médiacsatornán azt közölte, hogy az ukrán hadseregnek egyetlen utánpótlási útvonala maradt, de azt is tűz alatt tartják. Elmondása szerint a település környékén lengyelül, franciául és angolul beszélő "zsoldosok" is harcolnak ukrán oldalon.