Ukrajnai háború

Újabb fogolycserét hajtott végre Kijev és Moszkva

Újabb hadifogolycserét hajtott végre csütörtökön Ukrajna és Oroszország, ennek eredményeként száz katona és egy civil tért vissza a Kijev által ellenőrzött területre, százegy katona pedig Oroszországba - közölte Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője az Ukrajinszka Pravda hírportál jelentése szerint.



"További fogva tartott ukránok szabadon engedését értük el. Ma száz katonánk és egy civil indul haza. A szabadon bocsátottak között vannak az ukrán nemzeti gárda, a határőrség és a fegyveres erők katonái. Közülük 94-en Mariupol védelmében vettek részt" - írta Jermak a Telegramon, hozzátéve, hogy a hadifoglyok közül sokan különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek.



Az ukrán vezérkar esti harctéri helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az ukrán erők a nap folyamán egy orosz tüzérségi alakulatra mértek csapást, és 13 támadást hajtottak végre a megszállók ellen. Ezenkívül a vezérkar közölte, hogy információi szerint az orosz megszállás alá került, Donyeck megyei Mariupolban az oroszok megkezdték a hajléktalanok mozgósítását.



Csütörtökön Kijevbe érkezett Keir Starmer, a brit Munkáspárt vezetője, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij elnökkel, és hangsúlyozza pártja elkötelezettségét amellett, hogy Nagy-Britannia folyamatosan lássa el fegyverrel Ukrajnát az orosz agresszióval szemben.



Starmer szavai szerint Nagy-Britannia álláspontja Ukrajnával kapcsolatban változatlan marad akkor is, ha jövőre kormányváltás történik.



A brit politikus felkereste a Kijev megyei Irpinyt és Bucsát is, ahol az orosz hadsereg tavaly súlyos atrocitásokat követett el.



"Hihetetlen volt számomra ma reggel látni a rémtettek bizonyítékait, a fotókat a bekötött szemű, hátra kötözött kezű halott civilekről" - mondta Starmer. Kijelentette, azért jött Ukrajnába, hogy kifejezze szolidaritását az országgal, és hangsúlyozza, hogy igazságot és jóvátételt kell kapniuk a háborús bűntettek áldozatainak. Igazságosságot kell szolgáltatni Hágában, és megfelelő jogorvoslatot kell biztosítani Ukrajna helyreállítása során" - hangoztatta Starmer.