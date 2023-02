Egészség

Menstruációs szabadnapok bevezetéséről döntött a spanyol parlament

A spanyol parlament elfogadta a menstruációs szabadnapok bevezetéséről és az önkéntes terhességmegszakítás korhatárának csökkentéséről szóló jogszabályi módosításokat csütörtökön Madridban.



A rendelkezés értelmében a hatályba lépést követően a társadalombiztosító által finanszírozott, a szükséges ideig igénybe vehető betegszabadság jár azoknak a nőknek, akiknek a menstruációját elviselhetetlen fájdalom kíséri. Viszont állapotukat fel kell tüntetni egészségügyi kórtörténetükben.



A törvényhozás által jóváhagyott módosítás szerint 18 évről 16 évre csökken az önkéntes abortusz korhatára, amelyhez nem feltétel a szülői, gondviselői beleegyezés, és kiterjed a fogyatékossággal élőkre is.



Megszűnik a beavatkozás melletti döntés előtt előírt három napos gondolkodási idő, ahogy az alternatív lehetőségekről, anyasági támogatásokról szóló kötelező tájékoztatás is.



A törvény garantálja a lelkiismereti döntés jogát az egészségügyi szakemberek számára arról, hogy végeznek-e abortuszt, viszont a beavatkozásnak elérhetőnek kell lennie minden állami intézményben.



Spanyolországban a terhesség 14. hetéig lehet önkéntes abortuszra jelentkezni, ennél később már csak akkor végezhető el a beavatkozás, ha a várandósság súlyos kockázatot jelent a nő életére vagy egészségére, illetve ha a magzat súlyosan rendellenesen fejlődik.



A dél-európai országban 2021-ben mintegy 90 ezer abortuszt végeztek, 85 százalékban magánklinikákon.



A törvénymódosítás a nők elleni erőszak formájaként ismeri el a kényszerabortuszt, a sterilizálást, a kényszerterhességet, és a béranyaságot is. Betiltja azokat a reklámokat, amelyekben cégek közvetítőként kínálják szolgáltatásaikat külföldi béranyaprogramokhoz.



A spanyol parlament elfogadta az úgynevezett transz törvényt is, amelyet a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer (LMBTQ) közösség jogegyenlőségét célozva terjesztett be a kormány.



A jogszabály kimondja, hogy 16 év felett a szabad önrendelkezés, cselekvőképesség az egyetlen feltétele a nem megváltoztatásának az anyakönyvi nyilvántartásban, nem kell hozzá sem szülői belegyezés, sem orvosi szakvélemény, vagy megelőző hormonkezelés.



Tiltja az új törvény a konverziós vagyis átnevelő terápiák alkalmazását, amelyek a szexuális irányultság, nemi identitás megváltoztatását célozzák. Garantálja a hozzáférést a mesterséges megtermékenyítési eljárásokhoz a leszbikusok, biszexuálisok és a terhességre képes transznemű emberek számára is.