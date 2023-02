Ukrajnai háború

Donyecki tisztségviselő: a Bahmut környéki összes magaslat orosz kézre került

Az orosz erők az összes fontos magaslatot elfoglalták az ostromlott Artemivszk (Bahmut) város körül - jelentette ki Igor Kimakovszkij, az Ukrajnától elcsatolt donyecki régió megbízott vezetőjének tanácsadója csütörtökön a Szolovjov Live médiacsatornán.



Kimakovszkij szerint az ukrán hadseregnek egyetlen utánpótlási útvonala maradt, de azt is tűz alatt tartják. Beszámolója szerint Artemivszk környékén lengyelül, franciául és angolul kommunikáló "zsoldosok" is harcolnak.



Jevgenyij Prigozsin, az ostromban kulcsszerepet játszó Wagner katonai magáncsoport alapítója egy nappal korábban úgy nyilatkozott, hogy a város teljes bekerítése talán csak márciusra-áprilisra várható, mert az ukrán hadsereg folyamatosan küld erősítést az övezetbe.



Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a csütörtöki hadijelentést ismertetve azt mondta, hogy az ukrán fegyveres erők az elmúlt nap folyamán több mint 350 katonájukat vesztették el, közülük 135-öt a Donyeck város környékén folytatott harcokban. A tábornok szerint ugyanezen a frontszakaszon megsemmisült két amerikai HIMARS sorozatvető, három harckocsi, három páncélozott harcjármű, nyolc egyéb jármű, két vontatott és egy önjáró tarack, egy amerikai AN/TPQ-50 ellentűzradar és egy lőszerraktár is. Az ukrán veszteségek közé sorolt még egyebek között egy Harkiv megyében lelőtt Mi-8-as helikoptert is.



A nap folyamán több, orosz ellenőrzés alá került településről, köztük Donyeckből jelentettek a helyi hatóságok ukrán tüzérségi támadást. Mihail Razvozsajev, Szevasztopol kormányzója közölte, hogy a kikötőváros közelében, a tenger felett két ukrán drónt lőttek le.