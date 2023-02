Bűnügy

Belgium nemzeti biztost nevez ki a drogbandák felszámolása érdekében

Belgium nemzeti biztost nevez ki a drogbandák elleni harc élére, akinek az lesz a feladata, hogy koordinálja a kábítószer-kereskedelem elleni műveletek hatékony végrehajtását - jelentette be Alexander de Croo belga kormányfő csütörtökön a nemzetbiztonsági tanáccsal folytatott egyeztetését követően.



A kinevezés része annak a hét intézkedésből álló csomagnak, amelyről a nemzetbiztonsági tanács csütörtökön döntött. A biztos személyéről a főügyészek kollégiuma fog dönteni, a feladattal várhatóan egy bírót bíznak meg.



A belga hírügynökség jelentése szerint a kormány mintegy duplájára - 116-ról - 312 főre - kívánja növelni a tengeri és partvédelmi őrség létszámát, továbbá az antwerpeni kikötőben 86 fős biztonsági csoportot hoznak létre. Az intézkedéscsomag részeként a belgiumi kikötői személyzet egészére kiterjedő átvilágítást vezetnek be, ez mintegy 16 ezer embert érint majd. A kábítószer-kereskedelemben érintett munkavállalókat 20 évre kitilthatják a kikötőből.



A belga kormány emellett ígéretet tett arra, hogy fokozza a nemzetközi együttműködést a drogbandák elleni küzdelemben, és a helyi hatóságoknak több hatáskört biztosítanak a pénzmosáshoz kapcsolódó vállalkozások bezárására.



A belga vezetés ezenkívül a kábítószer-fogyasztókat is célba veszi: kannabisz közterületeken való birtoklásáért, 10 grammnál kisebb mennyiség esetén 75 euró, bírságot szabhatnak ki a hatóságok. Kokain birtoklásáért jóval súlyosabb, 1000 euróig terjedő büntetést is kaphatnak az elkövetők.



Egy nemrégiben készült jelentés szerint az elmúlt három évben megduplázódott a kokainfogyasztás Belgiumban, ahol az antwerpeni kikötő a nemzetközi kábítószer-kereskedelem egyik fő csomópontja. Az Europol uniós rendőri együttműködési szervezet szeptemberben figyelmeztetett: Belgiumban az utóbbi években jelentősen megszaporodtak a kábítószerhez köthető erőszakcselekmények. A tavalyi év első felében több mint ezer embert állítottak elő kábítószer-kereskedelem miatt Antwerpenben.