Egészségügy

Ismét emelkedni kezdett Romániában a légúti megbetegedések száma

Ismét növekedni kezdett Romániában a légúti megbetegedések száma, miután január közepe óta már csökkenőben voltak az esetszámok - derült ki a román közegészségügyi intézet (INSP) csütörtökön közzétett heti összesítéséből.



Február 6. és 12. között csaknem 109 ezer akut légúti megbetegedést (influenzás esetet, felsőlégúti vírusfertőzést és tüdőgyulladást) regisztráltak az országban, 9,1 százalékkal többet, mint egy héttel korábban.



Megtorpant az influenzás fertőzések számának egy hónapja tartó csökkenése is. Múlt héten - a január 30. és február 2. közötti időszakhoz hasonlóan - csaknem 2800 influenzás esetet jelentettek országszerte, a laboratóriumi vizsgálatokkal is igazolt influenzás fertőzések száma pedig 449-re emelkedett az előző heti 239-ről.



A járvány január második hetében tetőzött Romániában, amikor 140 ezer akut légúti megbetegedést - köztük több mint ötezer influenzás fertőzést - jelentettek az országban.



Az utóbbi évek legsúlyosabb influenzajárványa immár 65 halálos áldozatot követelt Romániában, közülük hatnak influenza-koronavírus kettős fertőzése volt.



Eddig 42 influenza-koronavírus, 64 influenza-RSV (légúti óriássejtes vírus) és két RSV-koronavírus kettős fertőzést regisztráltak Romániában.



Február 12-ig csaknem 1,5 millió influenza elleni vakcinát adtak be a 19 millió lakosú országban a veszélyeztetett páciensek számára ingyenesen szétosztott oltóanyagból.