Diplomácia

Moszkva kiutasított négy osztrák diplomatát

Válaszul Ausztria korábbi hasonló lépésére, nemkívánatos személynek nyilvánította az orosz külügyminisztérium a moszkvai osztrák nagykövetség négy alkalmazottját. 2023.02.16 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az erről szóló jegyzéket csütörtökön adták át a tárcához bekéretett nagykövetnek. Az érintett alkalmazottaknak február 23-ig el kell hagyniuk az országot.



Az orosz külügyminisztérium az osztrák misszióvezetőnek határozott tiltakozását fejezte ki az Osztrák Köztársaságban működő orosz diplomáciai képviseletek négy alkalmazottjának kiutasítása miatt. A lépést Moszkva barátságtalannak és alaptalannak minősítette, amely súlyosan károsítja a kétoldalú kapcsolatokat, amelyek - szerinte - az osztrák fél fellépése miatt már most is válságban vannak, károsítja továbbá a magát korábban pártatlan, semleges államként, és a nemzetközi diplomácia platformjaként pozícionáló Bécs nemzetközi tekintélyét.



A nagykövet figyelmét a minisztériumban arra is felhívták, hogy a Bécsbe utazó hivatalos orosz delegációk számára nehézségekbe ütközik a vízumszerzés a többoldalú eseményeken való részvétel céljából, ami ellentétes Ausztriának, mint nemzetközi találkozók helyszínének a kötelezettségével. A tárca kilátásba helyezte, hogy ez sem marad következmények nélkül.