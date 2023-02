Ukrajnai háború

Danyilov: Oroszország nagyszabású rakétatámadást tervez Ukrajna ellen február végére

Oroszország egy újabb nagyszabású rakétatámadást készít elő Ukrajna ellen, amelyet február 23-24-én hajthatnak végre - jelentette ki Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi tanács (RNBO) titkára csütörtökön egy tévéműsorban.



A tisztségviselő hozzátette, hogy az ukrán erők készen állnak erre a támadásra. Szavai szerint Ukrajnában már tisztában vannak azzal, milyen egy ilyen támadás, amikor 115-120 rakéta repül Ukrajna területére. "Ezzel a nappal is megbirkózunk" - fejezte ki meggyőződését Danyilov.



Az Ukrenerho áramszolgáltató vállalat közben arról tájékoztatott, hogy a csütörtökre virradóan végrehajtott orosz rakéta- és dróntámadás miatt nem szükséges korlátozni az áramfogyasztást Ukrajnában. Közleményében kiemelte, hogy már öt egymást követő napja nincs hiány az energiarendszerben, és csütörtökre sem jósolnak ilyet.



"Az energiarendszerben minden típusú erőmű üzemel, a hő- és víztermelés a délelőtti és esti órákban a csúcsfogyasztás fedezetét biztosítja. Az ország villamosenergia-ellátásának stabilizálódása következtében csökken a villamosenergia-import" - írta jelentésében az Ukrenerho. Az állami cég ugyanakkor hozzátette, hogy Odessza megyében a korábbi orosz rakétacsapások következtében megsérült infrastruktúra miatt továbbra is hálózati korlátozások vannak érvényben, ott ütemezett óránkénti leállásokat alkalmaznak a berendezések túlterhelésének elkerülése érdekében.



Az Ukrenerho gerinchálózatának valamennyi sérült létesítményén folyamatosan zajlanak a javítások a korlátozások felszámolása, és az áramellátás megbízhatóságának javítása érdekében. "Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hálózati korlátozásokat az odesszai régióban is felszámoljuk" - ígérte a vállalat.



Herman Haluscsenko energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében megerősítette, hogy csütörtökön - az előző öt naphoz hasonlóan -, az áramtermelés fedezni fogja a fogyasztást, sőt, már némi tartalék is keletkezett az energiarendszerben. Az ország villamosenergia-termelésének több mint felét a rivnei, a dél-ukrajnai, és a hmelnickiji atomerőművek állítják elő - jegyezte meg.



A harkivi régió energetikai szakemberei kevesebb mint egy nap alatt befejezték a javításokat, és helyreállították az áramellátást Kupjanszkban és a környező területeken - tette hozzá Haluscsenko. Ezeket a településeket szerdán áramtalanították az orosz erők ágyúzása miatt - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.



A dél-ukrajnai Herszon megye kormányzói hivatala a Telegramon arról adott hírt, hogy egy házaspár életét vesztette reggel egy orosz tüzérségi lövedék becsapódása következtében a Beriszlav közelében lévő Zmijivka faluban.