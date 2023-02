Életfogytig tartó börtönt kapott a Buffalo-i tömeggyilkos

Életfogytig tartó börtönre ítélte a bíróság szerdán azt a férfit, aki tavaly 10 embert gyilkolt meg Buffalo városában egy élelmiszerboltnál.



A 19 éves Peyton Gendron 2022. május 14-én a New York állambeli nagyváros főként afroamerikaiak lakta negyedében egy élelmiszerüzletnél nyitott tüzet a vásárlókra, akik közül 10-en meghaltak és többen megsebesültek.



Az ítélethozatalon jelen voltak az áldozatok hozzátartozói, akiktől az elítélt tettes bocsánatot kért. Peyton Gendron azt mondta: szörnyű dolgot tett, azért nyitott tüzet és gyilkolt meg embereket, mert afroamerikaiak voltak.



A tárgyaláson a hozzátartozók arról beszéltek, hogy a tömeggyilkosság és hozzátartozójuk elvesztése miként változtatta meg életüket. Egyikük megpróbált rárontani az elítéltre, akit a biztonsági személyzet védett meg a tettlegességtől.



Peyton Gendron tavaly novemberben bűnösnek mondta magát az ellene felhozott vádakban, azaz gyűlöletből elkövetett terrorizmus, 10 rendbeli emberölés, 3 rendbeli emberölési kísérlet és jogtalan fegyverbirtoklás vádjában.

Peyton Gendron took these lives because he's a racist full of hate and delusions of superiority.

