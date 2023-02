Katonai helikopter zuhant autópályára Alabama államban - nincs túlélő - videók

Autópályára zuhant és felrobbant a Nemzeti Gárda katonai helikoptere Alabama államban szerdán, a gépen utazó összes ember életét vesztette.



A katonai légi járművet Huntsville város közelében a délutáni órákban érte a szerencsétlenség, az első jelentésekből az nem derült ki, hogy pontosan hányan tartózkodtak a helikopter fedélzetén.



A rendőrség közleménye szerint a jármű a becsapódáskor robbant fel, és teljes egészében lángolt, amikor a tűzoltók kiérkeztek, akik a tüzet gyorsan eloltották, de túlélőt nem tudtak kimenekíteni.



Az autópályán közlekedő járművet a baleset közvetlenül nem érintett. A szerencsétlenséget követően a teljes sztrádát lezárták Alabama északi részén Tennessee állam közelében.



Az első beszámolókból annyi derült ki, hogy a Tennessee Nemzeti Gárda Black Hawk típusú katonai helikoptere zuhant le.

JUST IN: Security footage shows US military helicopter falling out of the sky in Huntsville, Alabama. Pray for their families 🙏 pic.twitter.com/cjAsdFLkMt

🚨#BREAKING: Multiple law enforcement agencies are responding to a US Military helicopter crash⁰⁰📌#Burwell | #Alabama

⁰Currently Multiple law enforcement agencies are responding to a us military helicopter crash that happened on in the area of Highway 53 and Burwell Road in... https://t.co/N7gxlbv8Mx pic.twitter.com/t7J9URG68r