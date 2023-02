Koronavírus-járvány

Milliárdos összeget költöttek Kína tartományai tavaly a járvány elleni intézkedésekre

Kína december elején szakított a járvány 2020-as kitörése után szinte azonnal bevezetett zéró-Covid-politikával, azóta a gazdaság újraélesztésén fáradozik. 2023.02.16 06:30 MTI

A kínai tartományok átszámítva 18 ezer milliárd forintot költöttek tavaly a koronavírus-járvány elleni intézkedésekre - közölte szerdán a The Guardian brit napilap online kiadása a kínai tartományok adataira hivatkozva.



Ez a szám vélhetően növekedni fog tekintettel arra, hogy a 31 tartományból eddig legalább 20 tette közzé a vonatkozó adatokat, s az országos statisztika még nem érhető el.



Kína december elején szakított a járvány 2020-as kitörése után szinte azonnal bevezetett zéró-Covid-politikával, feloldotta a korábbi korlátozásokat, és leállította a széleskörű teszteléseket is. Azóta a gazdaság újraélesztésén fáradozik, amely tavaly mindössze 3 százalékkal növekedett az előző évi 8,4 százalékhoz képest.



Mindemellett a kínai tartományok eltérő módon tartják nyilván a járványügyi költségeket, így egyesek csak a tartományi szintű, míg mások a központi szintű, de helyben költött összegeket is figyelembe veszik.



Mindazonáltal a közzétett adatokból kitűnik, hogy a kínai tartományok közül a legnagyobb gazdasági erővel rendelkező, 127 millió fős déli Kuangtung költötte a legtöbb pénzt 2022-ben, átszámítva mintegy 3700 milliárd forintot, egyebek között oltásokra, tesztelésre és a járvány miatt rászoruló emberek támogatására. A statisztika szerint ez 2021-hez képest több mint 50 százalékos növekedést jelentett a kiadások terén.



A főváros, Peking 26,4 milliárd jüant (1364 milliárd forint), az ország pénzügyi központjának számító Sanghaj pedig 16,8 milliárd jüant (870 milliárd forint) költött erre a célra.