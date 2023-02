Ukrajnai háború

A héten elkezdődik Spanyolországban az ukrán katonák kiképzése a Leopard 2 harckocsik használatára

A tervek szerint a képzés befejezésével egyszerre lesznek készen azok a harckocsik is, amelyeket Spanyolország átad Ukrajnának.

Az újság Margarita Robles védelmi miniszter Brüsszelben, újságíróknak tett nyilatkozatára hivatkozva számolt be arról, hogy 50-55 ukrán katona érkezik a hét második felében a kelet-spanyolországi Zaragozába, ahol a szárazföldi erők kiképzőközpontjában megkezdik oktatásukat.



Szimulátoros gyakorlattal is kiegészítik az 2A4-es típus kezelésének elsajátítását, amely várhatóan körülbelül két hónapot vesz majd igénybe.



A tervek szerint a képzés befejezésével egyszerre lesznek készen azok a harckocsik is, amelyeket Spanyolország átad Ukrajnának.



A védelmi miniszter ezek pontos számáról továbbra sem nyilatkozott. "Spanyolország lehetőségei keretein belül a szövetséges országokkal teljesen összehangoltan fog harckocsikat küldeni" - mondta.



Több spanyol sajtóorgánum katonai forrásokra hivatkozva azt közölte: a zaragozai bázis raktárában egy évtizede használaton kívül tárolt, mintegy ötven 2A4 típusból legalább ötöt szeretnének bevetésre alkalmassá tenni, amelyek helyreállítását már megkezdték a Santa Bárbara Sistemas nevű vállalat sevillai telephelyén.



Spanyolország az Európai Unió Katonai Segítségnyújtási Missziójának (EUMAM Ukraine) keretében több turnusban fogadott már ukrán katonákat kiképzésre.



Például, a toledói katonai akadémián precíziós lövészetet, improvizált robbanószerkezetek elleni védelmet és aknamentesítést oktattak nekik, egy almeríai műveleti központban tarackkezelést tanultak, a zaragozai légi bázison pedig az Aspide légvédelmi rendszer használatát sajátították el.