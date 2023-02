Ukrajnai háború

Reznyikov ukrán védelmi miniszter kijelentette, marad a védelmi tárca élén

Az ukrán hadseregnek túl magas áron vásárolt élelmiszerek miatt kirobbant botrány után személycseréket hajtottak végre a védelmi tárcánál. 2023.02.15 17:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter közölte, hogy Volodimir Zelenszkij elnök döntésével továbbra is a hivatalban marad. Erről a tárcavezető a The Guardian című brit lapnak nyilatkozott, kijelentését az Ukrajinszka Pravda hírportál ismertette szerdán.



Reznyikov arra a kérdésre, hogy a következő hónapokban is várhatóan ő marad-e a védelmi miniszter, azt válaszolta: "igen, ez az elnök döntése volt".



Az Ukrajinszka Pravda arra emlékeztetett, hogy az ukrán hadseregnek túl magas áron vásárolt élelmiszerek miatt kirobbant botrány után személycseréket hajtottak végre a védelmi tárcánál. Vjacseszlav Sapalov miniszterhelyettes maga nyújtotta be lemondását. Menesztették még Bohdan Hmelnickijt is, a tárca beszerzési igazgatóját.



A napokban olyan információk láttak napvilágot, amelyek szerint leválthatják Reznyikovot a miniszteri posztról, neki viszont más fontos kormányzati tisztséget ajánlanának fel.