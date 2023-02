Olaszország

Silvio Berlusconit felmentették a bunga-bunga partik miatti vádak alól

Silvio Berlusconi nem vesztegetett meg fiatal nőket és nem kényszerítette őket hamis vallomásra a milánói bíróság szerdai ítélete szerint, amely a volt olasz kormányfőt jogerősen felmentette az elhíresült bunga-bunga partik miatti vádak alól.



A bíróság szerint a Silvio Berlusconival szemben felhozott vádak nem felelnek meg a tényeknek.



Az ügyészség hat év börtönt kért a Hajrá Olaszország (FI) jobbközép párt elnökére, valamint több mint tízmillió euró lefoglalását a politikus vagyonából korrupció, valamint hamis tanúvallomásra kényszerítés vádjával. Az ügyészség szerint Berlusconi tízmillió eurót fizetett a hamisan tanuzó nőknek.



A bíróság azonban jogerősen felmentette Silvio Berlusconit és a vele együtt vád alá helyezett további huszonnyolc személyt, közöttük húsz nőt, akik részt vettek a volt kormányfő rendezte partikon.



Az úgynevezett Ruby-ter bírósági tárgyalása hat évig tartott, és a mostani ítélettel végleg pontot tett a Berlusconi nevéhez fűződő bunga-bunga partik miatt indított jogi eljárásokra.



A felmentő ítéletet személyesen hallgatta végig a milánói ülésteremben a Szívtipró Ruby névvel ismert Karima El Mahroug, aki átölelte ügyvédeit. "Rémálom ért véget, Ruby soha nem létezett" - jelentette ki a marokkói származású, most harminc éves nő. Bejelentette, a következő napokban jelenik meg könyve, amely feltárja az igazságot.



Federico Cecconi, Silvio Berlusconi védőügyvédje hangoztatta, a Ruby-perek történetében ez a harmadik felmentő ítélet.



A Hajrá Olaszország megelégedését fejezte ki a párt alelnöke, Antonio Tajani, aki hangoztatta, a felmentés igazságot szolgáltat Berlusconinak, akit az ügyészség folyamatosan és igazságtalanul üldözött politikai okokból.



Giorgia Meloni miniszterelnök közleményben hangoztatta, hogy a jogerős ítélet hosszú bírósági ügyet zár le, amely jelentős befolyást gyakorolt az olasz politikai és intézményes életre is.



A bíróság ítéletének részletes indoklását kilencven nap múlva közlik. Az első értelmezések szerint a bíróság "felhasználhatatlannak" tartotta az érintett nők tanúvallomásait úgy látva, hogy nem tanúként, hanem gyanúsítottként kellett volna őket kezelni már az eljárás korábbi szakaszaiban. Ha viszont nem számítottak tanúnak, a Berlusconival szembeni vádak, miszerint tanúkat vásárolt meg, nem áll fenn.

A bunga-bunga-ügy Silvio Berlusconi legutolsó miniszterelnöksége idején, 2010 májusában vált ismertté, amikor a 17 éves Rubyt lopásért a milánói idegenrendészetre kísérték. A lányt Berlusconi egyik legközelebbi munkatársa, a FI politikusa, Nicole Minetti vitte el magával a rendőrségről. Az ügyészség vizsgálatot indított, amelynek során felszínre került, hogy a kormányfő, az akkor 74 éves Berlusconi több helyszínen, elsősorban a Milánó közeli Arcoréban található villájában partikat rendezett fiatal, közöttük kiskorú lányok részvételével. A 2011-ben kezdődött bírósági tárgyalásokon kiderült, hogy a politikus egyszerre több nőt támogatott, lakást fizetett nekik, és ajándékokkal halmozta el őket. Silvio Berlusconi mindig is segítségnyújtásról beszélt. A Ruby-ter perben Berlusconit azzal vádolták, hogy pénzzel vette rá a korábbi tárgyalásokon meghallgatott nőket hamis vallomásra.



Berlusconit a per korábbi fázisaiban, 2014-ben felmentették kiskorúak prostitúcióra kényszerítése vádja alól is. Az indoklás szerint a politikus nem gyakorolt nyomást a fiatal nőkre, akiknek pontos életkorát nem ismerte. Több évre ítélték viszont a lányokat Berlusconihoz "szállító" személyeket, közöttük Nicole Minettit, aki végül 2019-ben kevesebb mint három évet kapott, de egy napot sem töltött börtönben.