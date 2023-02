Belpolitika

Skót miniszterelnök: 'egy új vezető alkalmasabb lehet nálam az ellentétek áthidalására'

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök hivatalosan is bejelentette szerdán, hogy távozik tisztségéből. Indoklásában úgy fogalmazott: a skót függetlenség kivívásához olyan vezetőre van szükség, aki nála alkalmasabb a társadalmi ellentétek áthidalására.



Nicola Sturgeon nyolc éve áll a skót kormány és a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) élén.



Távozási szándékáról szerdán először skót kormányilletékesek számoltak be a médiának, majd Nicola Sturgeon az edinburghi rezidenciájára összehívott sajtótájékoztatón személyesen is megerősítette a hírt.



Hozzátette: utódja hivatalba lépéséig tisztségében marad.



Nicola Sturgeon elmondta: felkérte az SNP illetékes bizottságát az új vezető megválasztásának előkészítésére és lebonyolítására.