Környezetvédelem

Uniós biztos: néhány éven belül az elektromos jármű olcsóbb lesz, mint a belső égésű motorral hajtott autó

Néhány éven belül az elektromos járművek olcsóbbak lesznek, mint a belső égésű motorral hajtottak, így a fogyasztóknak is sokkal könnyebb lesz a választás - jelentette ki Frans Timmermans az európai Zöld megállapodásért felelős uniós biztos kedden Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén.



A biztos az új gépjárművekre vonatkozó, a szén-dioxid-kibocsátási előírások módosítására irányuló uniós javaslatról szóló vitában kifejtette: az európai embereknek minél előbb hozzá kell férniük a megfizethető, tiszta közlekedéshez, ennek érdekében pedig az elektromos mobilitást, különösen a személygépkocsiknál, a lehető leggyorsabban be kell vezetni.



Az európai autóipar az elmúlt években sokat fejlődött, az elektromos járművek üzemeltetési költségei már most is alacsonyabbak, mint a belső égésű motorral hajtott autóké. Felhívta a figyelmet, hogy az európai autóipar jelenleg a legjobb és leginnovatívabb a világon, azonban ezt a versenyelőnyt fent kell tartani. Emlékeztetett, hogy Kína tavaly több elektromos autómodellt vezetett be a nemzetközi piacokon, "amelyek jó minőségű, egyre inkább megfizethető gépjárművek".



"Versenyeznünk kell velük, nem adhatjuk át kívülállóknak ezt az iparágat, be kell fektetnünk az európai autóipar átalakításába, és elektromos járműveket a világszintű fogyasztásra kell gyártanunk" - hangsúlyozta.



Arra is rámutatott, a jövő autóiparában fenntartható munkahelyeket kell teremteni, tehát ennek megfelelően kell átalakítani és képezni a munkaerőt.



"Nem kevesebb emberre van szükségünk, hanem más készségekkel rendelkező emberekre, mert ipari forradalom zajlik, akár tetszik, akár nem. Dönthetünk úgy, hogy az társadalmi értékeinkkel összeegyeztethető módon élére állunk, vagy átadhatjuk a vezetést a világ más részeinek, de akkor az ipar leépülésével kell számolnunk" - hangoztatta.



Tóth Edina a Fidesz EP-képviselője felszólalásában elmondta: a javaslat szerint 13 év múlva nem lehet majd új benzines és dízelmotoros autót forgalomba hozni az EU-ban, ezt azonban túl rövid határidőnek nevezte, mivel nincs megfelelő töltőinfrastruktúra, sem fizetőképes kereslet a szén-dioxid-mentes korszak elkezdéséhez.



Véleménye szerint, az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező polgárok jelentős része nem tud majd új autót vásárolni, tovább fog nőni a gépjárművek átlagéletkora, régi rossz minőségű autók fogják elárasztani az országutakat. Úgy vélte, hogy a belső égésű motoroknak vannak fejlődési lehetőségeik, a fejlett szintetikus üzemanyagok változást hozhatnak. Alternatív lehetőségek nélkül egy javaslat megvalósítása csupán vízió marad - hívta fel a figyelmet a fideszes képviselő.

A szén-dioxid-kibocsátási normák felülvizsgálatára vonatkozó jogalkotási javaslatot az Európai Bizottság terjesztette be 2021 júliusában. A javaslat értelmében 2035-ig fokozatosan meg kell szüntetni a dízel- és a benzinüzemű autók értékesítését, és minden új gyártású autónak kibocsátásmentesnek kell lennie. Az előterjesztésről csütörtökön szavaz az Európai Parlament.