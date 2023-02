Terror

Legalább három halottja van a Michigani Egyetemen történt lövöldözésnek

Legalább hárman életüket vesztették, öten pedig megsérültek, amikor egy fegyveres tüzet nyitott hétfőn este a Michigani Egyetemen. A feltételezett elkövetőt holtan találták meg az egyetem East Lansing-i kampuszán kívül, a rendőrség szerint agyonlőtte magát.



A fegyveres este fél kilenc tájban az egyetem Berkey Hall épületénél nyitott tüzet, majd egy szomszédos épületnél is lövöldözött. A helyszínre érkező rendőrök mindkét helyen találtak áldozatokat. A hatóságok közleménye szerint hárman életüket vesztették, és legalább öt sebesültet szállítottak kórházba, közöttük életveszélyesen megsérült áldozatok is voltak.



A szökésben lévő elkövetőt több száz rendőr kereste az egyetem East Lansing-i kampuszán. A diákokat felszólították, hogy ne hagyják el lakóhelyüket, a hajtóvadászat alatt maradjanak biztonságos helyen. A szülőket is arra kérték, hogy ne menjenek a helyszínre.



A gyanúsítottat, egy alacsony, maszkot viselő férfit gyalogosan látták menekülni. A rendőrség közleménye szerint néhány órás kutatás után megtalálták a férfi holttestét, feltehetően öngyilkosságot követett el.



A Michigani Egyetemen mintegy 50 ezer diák tanul. Az egyetem rendőrsége hétfőn este bejelentette, hogy a következő 48 órában minden tanórát és egyetemi tevékenységet felfüggesztenek.



2021 novemberében a Michigan állambeli Oakland megye egy középiskolájában egy 15 éves diák lőtt le négy tanulót, és sebesített meg hat diákot és egy tanárt.