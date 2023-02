Koronavírus-járvány

Bíróság elé állítottak Romániában egy oltási igazolásokat pénzért árusító családorvost

Okirathamisításért és vesztegetés elfogadásáért emelt vádat Romániában a korrupcióellenes ügyészség (DNA) egy oltási igazolásokkal üzérkedő Dolj megyei családorvos ellen - közölte hétfőn a vádhatóság.



A vádirat szerint Vatan Venera Ecaterina 926 "pácienstől" kért és kapott 2021 októbere és 2022 januárja között fejenként 200 lejt (16 ezer forint) azért, hogy védettségi igazolást állítson ki számukra, de a nekik szánt - állami költségvetésből finanszírozott - koronavírus elleni oltást ne adja be, hanem a mosdókagylóba öntse.



A családorvos nemcsak az őt megvesztegető oltásszkeptikusoktól kapott pénzt (több mint 185 ezer lejt) ezért a "szolgáltatásért", hanem az egészségbiztosítótól is felvette az oltás beadásáért járó 40-40 lejt. A jövedelmező "vállalkozás" harmadik bevételi forrását a beoltottaknak járó 100 lej értékű étkezési utalványok képezték, az orvosnő 190 beoltatlanul oltási igazolványhoz juttatott páciensének étkezési utalványát vette át az egészségbiztosítótól. A 19 ezer lej értékben elsikkasztott utalványokat a vádirat szerint a fővádlott átengedte a - "pácienseket" hozzá irányító - közvetítők egyikének, aki utóbb bűnösségét elismerő vádalkut kötött az ügyészekkel.



A Dolj megyei egészségbiztosító pénztár polgári igényt támasztva jelezte perbelépését és visszaköveteli a vakcinák beadásáért, és az oltakozás ösztönzését célzó étkezési utalványokért feleslegesen kifizetett 56 720 lejt. A bukaresti kormány által egyenként mintegy 10-12 euróért (3900-4700 forint) beszerzett, ily módon kárba ment vakcinák értéke nagyságrendileg ugyanekkora összeg, de ennek a veszteségnek a behajtása nem képezi a per tárgyát.



Tavaly októberben Alexandru Rafila egészségügyi miniszer azt mondta: Románia hárommillió lejárt szavatosságú, koronavírus elleni vakcinát kellett megsemmisítsen, és további nyolcmillió adományként sem hasznosítható vakcinája van még készleten, amiből hárommillió dózis szavatossága jár le 2022 végéig. Rafila akkor elismerte, hogy Romániának több száz millió eurós veszteséget jelentenek a - közös európai uniós vakcinabeszerzési mechanizmuson keresztül megvásárolt és beszerzett, a lakosság érdektelensége miatt felhasználatlanul maradt - koronavírus elleni vakcinák.



A 19 millió lakosú Romániában a beoltható lakosság kevesebb mint 45 százaléka oltatta be magát koronavírus ellen. Az immunizáció szinte teljesen leállt, miután tavaly márciusban feloldották az egészségügyi veszélyhelyzetet és védettségi igazolvány nélkül is lehet Európában utazni.