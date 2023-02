Török-szíriai földrengés

A nyolcadik napon is találtak túlélőket Törökországban

Az Anadolu szerint a 166. óra és a 182. óra között legkevesebb 10 ember életét mentették meg a mentőcsapatok. 2023.02.14 03:03 MTI

A február 6-i dél-törökországi földrengések 8. napján is találtak túlélőket Törökországban a romok alatt - jelentette hétfőn az Anadolu török állami hírügynökség.



Hatay tartomány Iskenderun körzetében a 182. órában mentettek ki egy 12 éves kisfiút. Korábban, a 180. órában Kahramanmaras tartomány Onikisubat körzetében egy 39 éves nőt hoztak a felszínre, míg a 178. órában Adiyaman tartományban egy 6 éves kislányt, valamint Hatayban egy 70 éves nőt.



Az Anadolu szerint a 166. óra és a 182. óra között legkevesebb 10 ember életét mentették meg a mentőcsapatok.



A török városfejlesztési minisztérium pénteken arról számolt be, hogy a több ezer összeomlott épület mellett 33 143 olyan, súlyosan megrongálódott épületet regisztráltak a katasztrófa sújtotta térségben, amelyet sürgősen el kell bontani.



Az NTV török hírtelevízió hétfőn a régió falvaiból is hírt adott. Mint fogalmaztak: a földrengések kistelepüléseket töröltek el a föld színéről. Vidéken is óriási a pusztítás, a házak vagy romba dőltek, vagy súlyosan megrongálódtak - jelentették.



Miközben a török mentőcsapatok számos helyszínen folytatják a munkát, és az utolsó túlélőt is igyekeznek felkutatni, a romok eltakarítása is elkezdődött.



Törökországban a hivatalos adatok szerint eddig 31 643-an vesztették életüket a múlt heti földrengésekben.