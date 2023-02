Ukrajnai háború

Ukrenerho: most nincs hiány az ukrán energiarendszerben

Annak ellenére, hogy a munkahét elején általában nő az áramfogyasztás Ukrajnában, a rendelkezésre álló kapacitás most elegendő a fogyasztási igények fedezésére, így nincs hiány - számolt be róla hétfőn az Ukrenerho áramszolgáltató vállalat.



"Hétfőn nem vezettek be tervezett áramszüneteket Ukrajnában, a régiókban a tényleges fogyasztás mérése az ütemezésnek megfelelően történik. Az egyetlen kivétel az Odessza megyei helyzet, ahol óránkénti leállások vannak a hálózati infrastruktúra károsodása miatt" - írta közleményében a szolgáltató.



Annak, hogy jelenleg nincs hiány az energiarendszerben, az a magyarázata, hogy a javítások után több hőerőműnél kiegészítő energiablokkokat helyeztek üzembe. Ezért az energiarendszerben megnövekedett a villamosenergia-termelés, amely teljes mértékben fedezi a fogyasztást - szögezte le a vállalat.



Hozzátették, hogy több helyütt megemelkedett a vízszint, aminek köszönhetően a vízerőművek is intenzíven dolgoznak. A nappali órák növekvő száma és a tiszta idő hozzájárul a megújuló energiaforrásokból történő termeléshez is. Emellett folytatódik a villamos energia importja Szlovákiából.



Az Ukrenerho kiemelte, hogy tovább folynak a javítások az orosz rakéta- és dróntámadások miatt megsérült erőművekben és gerinchálózati létesítményekben.



A kijevi városvezetés arról tájékoztatott, hogy a fotovoltaikus paneleket gyártó Groupe Roy Énergie francia vállalat humanitárius segélyként két naperőművet adományozott az ukrán fővárosnak.