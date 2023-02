Konfliktus

UFO-pánik tört ki - az USA újabb azonosítatlan légi eszközt semmisített meg, ezúttal Kanada felett

Az amerikai légierő - Kanada kérésére - megsemmisített egy azonosítatlan, nagy magasságban közlekedő légi eszközt Kanada északnyugati része felett - közölte a kanadai miniszterelnök szombaton.



Justin Trudeau arról számolt be, hogy Joe Biden amerikai elnökkel egyeztetve adott utasítást az eszköz lelövésére, amelyet - a kanadai légierő gépeivel együttműködve - egy amerikai F-22-es Raptor vadászgép hajtott végre Yukon tartomány felett.



Amerikai illetékesek azt közölték, hogy a kanadai és amerikai légtérvédelmi feladatokat ellátó Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság (North American Aerospace Defense Command - NORAD) észlelte péntek este a tárgyat, amely szombaton lépett be Kanada légterébe.



Justin Trudeau a közleményében azonosítatlan légi eszközt említett. Jelezte, hogy a maradványokat összegyűjtik és elemzésnek vetik alá. Közben a NORAD szóvivője, Olivier Gallant őrnagy arról beszélt, hogy a hadsereg meghatározta, miről van szó, de részleteket nem hoznak nyilvánosságra.



Az amerikai légierő F-22-es gépe egy nappal korábban, pénteken a térségben hasonló műveletet hajtott végre, amikor Alaszka északi partjai közelében, az amerikai légtérben is lelőtt egy azonosítatlan légi eszközt, arra hivatkozva, hogy az veszélyeztette a polgári légi forgalmat.



Egy hete, szombaton az Egyesült Államok egy kínai megfigyelőléggömbként azonosított nagyméretű eszközt semmisített meg az ország keleti partvidékének közelében, miután az mintegy nyolc napon keresztül sodródott az amerikai légtérben. Az eset diplomáciai és politikai konfliktushoz vezetett az Egyesült Államok és Kína között, több éles nyilatkozatváltással.

BREAKING 🚨: Canada says it shot down an unidentified flying object



The wreckage will now be investigated pic.twitter.com/dAIOlyzhKa — Latest in space 🪐 (@latestinspace) February 12, 2023

Sokak szerint nem Kína kémkedik, hanem a földönkívüliek

Az 51-es körzetben megnövekedett az aktivitás, azóta nem látni semmit

Leaked image of an F-22 Raptor under Project Blue Beam, directed by NORAD, taking out one of the UFOs aliens today. Another UFO is being shot down over Yukon Canada by an F-15. #ufotwitter pic.twitter.com/L0dK5VdWBp — DripMarvel PEAK CINEMA 🎥 (@drip_marvel) February 12, 2023

Is it possible that UFO spotted over #Montana & #Canada may be alien object send by our neighbouring solar system ? How much probability is that these are not Chinese spy objects ? Are these objects responsible for Increase in the frequency of earthquakes on earth? May b 0.0001% pic.twitter.com/NicKHUZUmF — Baba Banaras TM (@RealBababanaras) February 12, 2023