Török-szíriai földrengés

Éjszaka továbbra is csak a magyarok dolgoznak, újabb és újabb szektorokat fésülnek át - képek

Éjszaka új munkaterületen dolgoztak a HUNOR tagjai. Ebben a szektorban egy összeomlott ház liftaknáját derítették fel. Ott csak akkor tudnak dolgozni, amikor a nagy munkagépek leállnak, és nem mozgatják a romokat.



"Kollégáink beszámolója szerint a kritikus, katasztrófától számított századik óra után már egyre kevésbé reménykednek a helyiek abban, hogy szeretteik élve előkerülhetnek, viszont a halottaik felkutatása és kiemelése ugyancsak fontos" - írta Facebook-oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.



Így történt a már bemutatott daruról kötéltechnikával megvalósított felderítés is, a daru kezelője azonnal ráállt a különleges feladatra. A húsz méter magasban dolgozó Fegyverneki Mátét két oldalról is biztosították a túlzott kilengés ellen, míg a művelet irányítója a gépkezelőt instruálta, ketten a romos területet figyelték.



Mint írták, a kommunikáció jellemzően angol nyelven folyik, könnyebbség azonban, hogy a Hunort egy magyar családi kapcsolatokkal rendelkező török férfi is segíti, aki önkéntesként érkezett a kárhelyre Isztambulból, amint megtudta, hogy felesége országából is érkeznek mentőalakulatok. Ő volt az, akinek először a darukezelésre vonatkozó egyezményes jelrendszert is pillanatok alatt el kellett sajátítania, hogy az irányító kézjeleit pontosan közvetíthesse.



"Kollégáink elmondása szerint Antakya éjszakára és hajnalra kísértetvárossá változik, a talpon maradt házakba sem megy vissza senki, aki tud, autóban alszik, pár méterenként tüzeket gyújtanak a szabadban éjszakázók. A mieink láttak olyan házakat is, amelyek látszólag sértetlenek, csak közelről vehető észre, hogy egy vagy két szinttel lejjebb süllyedt" - írták.



A Hunor bázisát és a terepen lévőket folyamatosan kísérik a török hadsereg katonái. Éjszaka továbbra is csak a magyarok dolgoznak, újabb és újabb szektorokat fésülnek át.



A HUNOR hatodik napja Antakya-ban tartózkodó egységéhez két magyar keresőkutyás csatlakozott, így most már négy kiképzett állattal tudják váltásban keresni a földrengés áldozatait. Szintén a HUNOR munkáját segíti a Budapesti Műszaki Egyetem három építészmérnök statikus szakértője, akik részt vesznek a csapat felderítési tevékenységében. Az ő feladatuk az épület állékonyságát ellenőrizni és felmérni, illetve azt figyelni a mentés során, hogy a vizsgált rom mennyire instabil.