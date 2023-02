Török-szíriai földrengés

Megszólalt a 15 éves Ali életéért küzdő magyar mentőcsapat tagja - videó

A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat csapatának szolgálatvezetője, Balázs László interjút adott az RTL-nek, azt mondta, pénteken a csapat már nem talált újabb túlélőt. Mesélt arról az esetről is, amikor hosszas küzdelmek árán sem tudták megmenteni a törmelékek alatt rekedt család életét. Három irányból is próbálták eljutni hozzájuk, időközben a 15 éves Ali lánytestvére és édesapja is életüket vesztették. A fiú menését tovább nehezítette, hogy az egyik rokonának a teste úgy feküdt rajta, hogy a mentésben részt vevők nem tudták kiszabadítani. Végül Ali lábainak amputációja is szóba kerül, de 36 óra után a fiú is feladta a küzdelmet. Az öttagú családból négyen még éltek, amikor a magyar mentők megérkeztek, ráadásul majdnem ki is jutottak az épületből, a lépcsőházban omlott rájuk az ötemeletes ház. Balázs László az RTL-nek azt mondta, természetesen nagyon megviselik őket a történtek, de úgy gondolja elég erősek ahhoz, hogy elfogják a tényeket, amiken már nem tudnak változtatni.