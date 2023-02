Repülőgép ütközött egy buszjárattal a Los Angeles-i repülőtéren - videó

Legalább öt ember megsérült, amikor egy repülőgép összeütközött egy buszjárattal a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren - közölte szombaton a légikikötő.



"Egy repülőgép, amelyet ma este vontattak a kaputól egy parkolóhelyre, érintkezett egy transzferbusszal, aminek következtében körülbelül 5 ember megsérült" - közölte a repülőtér a Twitteren, hozzátéve, hogy a baleset miatt a légi közlekedés nem szenvedett fennakadást.

A passenger bus collided with a American Airlines plane which was in the process of being towed at LAX airport. There are at least 5 people injured as result of the crash, with reports of... https://t.co/F4NFNO1zAz pic.twitter.com/dA03qjdX8Z