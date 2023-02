Török-szíriai földrengés

Az Egyesült Államok átmeneti felmentést ad a szankciók hatálya alól a szíriai segélyszállítmányok esetében

2023.02.11 19:17 MTI

Az amerikai kormány átmenetileg engedélyezte szankciók hatálya alá tartozó szállítmányok eljuttatását is Szíriába, miközben felszólította a szíriai kormányt, hogy nyisson meg minden határátkelőt a humanitárius segélyek előtt.



Az amerikai pénzügyminisztérium helyi idő szerint csütörtök este kiadott közleménye szerint a Szíria ellen hatályos szankciók nem állhatnak az életmentés útjába, ezért a tárca általános felhatalmazást ad arra, hogy minden létfontosságú és az újjáépítéshez szükséges segély eljuthasson a földrengés sújtotta országba.



A szankciók felfüggesztését jelentő felmentés fél évre szól, és kiterjeszti a humanitárius szállítmányokra már életben lévő kivételek körét - közölte a tárca.



Az amerikai külügyminiszter köszönetét fejezte ki a török kormánynak, hogy megnyitotta határát Északnyugat-Szíria felé annak érdekében, hogy a segélyszállítmányok bejuthassanak a polgárháborús övezetbe, és üdvözölte, hogy az első ENSZ-segélykamionok bejutottak Szíriába a Báb al-Hava határátkelőn keresztül.



Antony Blinken egyben felszólította a szíriai kormányt, hogy haladéktalanul tegye lehetővé a humanitárius szállítmányok bejutását az ország összes határátkelőjén, valamint azt, hogy minden földrengés sújtotta térséget és minden szükséget szenvedőt elérjenek a mentőegységek és segélyek.



Az amerikai kormány csütörtökön egy összesen 85 millió dolláros humanitárius segélycsomagot jelentett be a földrengés által sújtott két ország, Törökország és Szíria számára.



A Világbank szintén csütörtökön 1,78 milliárd dollár (mintegy 630 milliárd forint) finanszírozási segélyt jelentett be Törökország számára a mentési és újjáépítési munkákra. Az összegből 780 millió dollár azonnal elérhető, ezt két már zajló török hitelprogramból csoportosították át.